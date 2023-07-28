День финансов: проверки безработных, стоимость квадрата жилья, новая функция Приват24 — Finance.ua

День финансов: проверки безработных, стоимость квадрата жилья, новая функция Приват24 Сегодня 17:50

В пятницу, 28 июля, речь шла о следующем:

Что происходит на наличном валютном рынке. Рост курса доллара на Рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормальный. НБУ отслеживает ситуацию. Об этом сообщает заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

В Украине хотят проверять безработных относительно обоснованности выплат. Минэкономики Минэкономики выставило на общественное обсуждение соответствующий проект приказа. Порядок проверок по безработице был и прежде, но теперь его хотят кардинально изменить.

В Киеве выросли зарплаты. В Киеве зарплаты максимальные. Средняя В Киеве зарплаты максимальные. Средняя зарплата местных жителей — 20 тыс. грн. По данным профильного портала Work.ua, который провел исследование, заработные платы выросли на 10% у всех специалистов. У некоторых наблюдается тотальный рост прибыли. Самый высокий — у психологов, которые стали получать на 80% больше.

У Приват24 появилась новая важная функция. ПриватБанк ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу средств и поддержке клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка. Согласно сообщению, теперь для получения перевода на свою карту не обязательно делиться ее номером.

Вызовы для бизнеса в Украине. Опрос регионального бизнеса провели в четырех стратегических регионах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации — Львов (объединяет компании западных областей), Одесса (объединяет компании южных областей), Харьков (объединяет компании восточных областей), Днепр (объединяет) компании некоторых центральных областей).

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