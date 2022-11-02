День финансов: проверка переселенцев, получение паспорта по-новому, россия возобновляет участие в «зерновом соглашении» — Finance.ua

День финансов: проверка переселенцев, получение паспорта по-новому, россия возобновляет участие в «зерновом соглашении» Сегодня 17:50

В среду, 2 ноября, расскажем, как столица готовится к худшему развитию событий и почему россия передумала и вернулась к «зерновому соглашению».

Графики отключений света. Сегодня с 6 часов утра введены в действие графики почасовых Сегодня с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии . В «Укрэнерго» говорят, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

В ДТЭК в свою очередь сообщили, что в некоторых районах Киева наблюдается перегрузка электросетей. Поэтому возможно применение экстренных отключений электроэнергии вне графиков.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

1000 пунктов обогрева в Киеве. В столице рассматриваются разные сценарии развития событий и худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Так, В столице рассматриваются разные сценарии развития событий и худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Так, в случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

Отметим, что один из способов пережить зиму с комфортом — утеплить внешние поверхности квартир и частных домов. Finance.ua решил разобраться, как и чем совершенствовать собственное жилье:

«Зерновое соглашение». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня, «как это было раньше». По словам Эрдогана, министр обороны россии Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Получить пенсии без света и связи будет возможно. Несмотря на отключение электроэнергии в стране Укрпочта не планирует прекращать свою деятельность. Компания уже использует генераторы, получила терминалы Starlink и закупила первую партию из 5 тыс. фонарей для работы без электричества и будет продолжать закупки по необходимости. В отсутствие света компания может предоставлять Несмотря на отключение электроэнергии в стране Укрпочта не планирует прекращать свою деятельность. Компания уже использует генераторы, получила терминалы Starlink и закупила первую партию из 5 тыс. фонарей для работы без электричества и будет продолжать закупки по необходимости. В отсутствие света компания может предоставлять основные услуги.

48 млрд грн уплаченных налогов ІТ-компаниями. По итогам девяти месяцев текущего года национальная По итогам девяти месяцев текущего года национальная ІТ-индустрия сохраняет положительную динамику роста и остается единственной экспортной отраслью, стабильно генерирующей валютные поступления в экономику Украины в условиях войны. По данным НБУ, за девять месяцев 2022 года объем компьютерных услуг увеличился на 13% и составил почти 5,5 млрд долл. США. При этом сумма уплаченных ІТ-индустрией налогов и сборов за этот период составила 48 млрд грн.

41,3 млрд евро помощи от Запада. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что общая военная помощь , предоставленная Украине странами Запада в текущем году, составляет 41,3 млрд евро, что составляет 86% от военного бюджета страны-агрессора — российской федерации. Наибольший процент собственных оборонных бюджетов Украине выделили страны Балтии и Польша.

Проверка переселенцев. В Минсоцполитики напомнили, что при изменении места фактического проживания внутренне перемещенному лицу необходимо встать на учет по новому месту. Факт проживания переселенца по фактическому месту В Минсоцполитики напомнили, что при изменении места фактического проживания внутренне перемещенному лицу необходимо встать на учет по новому месту. Факт проживания переселенца по фактическому месту выборочно проверяется территориальными органами национальной социальной сервисной службы Украины.

Кстати, Кабинет Министров расширил возможности участия в программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, владеющие жильем на территории громад, расположенных в районах проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.

Получить паспорт станет проще. Паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь Паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь можно забрать в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы или зарубежных дипломатических учреждений.

Новый сбор от Притулы. Сергей Притула объявил новый Сергей Притула объявил новый «мега-сбор» средств для закупки оборудования, необходимого Вооруженным силам Украины. В этот раз украинцы могут помочь закупить бронетехнику для военных. Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Его цель — собрать 200 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.