День финансов: прогноз роста экономики, рекордное количество вакансий в ІТ, водительское удостоверение через ГП «Документ» — Finance.ua

День финансов: прогноз роста экономики, рекордное количество вакансий в ІТ, водительское удостоверение через ГП «Документ» Сегодня 17:45

В пятницу, 3 ноября, НБУ дал прогноз, как будет расти экономика Украины. Нацбанк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%.

Также регулятор назвал условия, когда учетную ставку могут снизить. В Национальном банке предполагают, что при отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму регулятор сможет снизить учетную ставку в декабре.

Когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов. Как сообщил НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это будет сопровождаться мерами поддержки населения.

НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки. Также в НБУ отметили, что цены на топливо в следующем году стабилизируются.

Как растут зарплаты украинцев. Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев. Это произошло из-за снижения ожиданий инфляции.

Также Правительство улучшило прогноз курса доллара в проекте бюджета-2024.

В украинском IT рекордное количество вакансий. В октябре на jobs.dou.ua было В октябре на jobs.dou.ua было размещено пока самое большое за этот год количество вакансий — 4237. Это всего на 228 вакансий меньше, чем в октябре прошлого года. За месяц добавилось 308 вакансий.

Безопасность использования ИИ. Украина Украина подписала международную декларацию Блетчли, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта. Документ предусматривает сотрудничество правительств разных стран в исследованиях безопасности ИИ.

Цены на первичную и вторичную недвижимость в октябре. Украинский маркетплейс Dim. ria Украинский маркетплейс Dim. ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости в октябре. Эксперты аналитического центра исследовали количество предложений и стоимость жилья на первичном и вторичном рынках. В октябре 2023 года работают 75% отделов продаж новостроек по всей Украине.

А эксперт дал совет, на что обращать внимание, покупая квартиру во время войны.

Водительское удостоверение через ГП «Документ». Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Об этом Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как зарегистрировать растаможенное авто. Многие украинцы покупают подержанные автомобили за рубежом. Потому что приобрести там транспортное средство можно в разы дешевле. Далее этот автомобиль подлежит растаможке, другими словами — легализации в Украине. После растаможки Многие украинцы покупают подержанные автомобили за рубежом. Потому что приобрести там транспортное средство можно в разы дешевле. Далее этот автомобиль подлежит растаможке, другими словами — легализации в Украине. После растаможки необходимо пройти сертификацию транспортного средства.

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