День финансов: проект бюджета на 2024 год, масштабное сокращение на госслужбе, «єБронювання» в «Дії» — Finance.ua

Также по теме

российскую «дочку» Google признали банкротом

Сегодня 18:00 18

День финансов: проект бюджета на 2024 год, масштабное сокращение на госслужбе, «єБронювання» в «Дії»

Сегодня 17:50 47

Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)

Сегодня 17:40 40

На Киевщине директор фирмы «заработал» около полумиллиона гривен на ремонте укрытия в детском саду

Сегодня 17:27 30

Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий

Сегодня 17:02 43

Великобритания и партнеры выделяют £127 миллионов на помощь Украине зимой