День финансов: проект бюджета на 2024 год, масштабное сокращение на госслужбе, «єБронювання» в «Дії» — Finance.ua

День финансов: проект бюджета на 2024 год, масштабное сокращение на госслужбе, «єБронювання» в «Дії»
Четверг, 19 октября. Банкиры улучшили прогноз курса доллара и ожидают, что Нацбанк снизит учетную ставку.
Бюджет-2024 был принят в первом чтении. Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении. Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование по проекту бюджета.
Курсовые ожидания в Украине продолжают улучшаться. Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет около 40 гривен. Также банкиры в октябре 2023 года ожидают инфляцию в следующие 12 месяцев на уровне 12,7%. В июле они ожидали роста цен на 13,8%.
Кстати, на нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором финансовый эксперт Алексей Козырев прогнозирует курс валют на неделю. Также он объясняет, как конфликт Израиля и ХАМАС повлияет на Украину:
Масштабное сокращение должностей госслужащих. Директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова заявила, что вакантные должности в штатах органов исполнительной власти и в аппаратах судов будут сокращены. Проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений.
«єБронювання» в «Дії» запустят до конца 2023 года. Министерство экономики намерено запустить механизм электронного бронирования до конца 2023 года. Запускать отдельное приложение или платформу для «єБронювання» не планируют. Доступ к услуге «єБронювання» будет осуществляться через приложение «Дія».
Рынок труда в Украине в следующие 4 года. В следующем году потребность в специалистах и рабочих кадрах будет составлять 482 тыс. человек, а в дальнейшем этот показатель будет только расти, свидетельствует проект Минэкономики. К сферам, в которых потребность в работниках будет самая большая, относят промышленность и строительство.
- Как свидетельствуют результаты исследования ЕБА, 65% компаний планируют открывать вакансии в 2024 году. 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы.
В Украине трудятся над 5G. Минцифры подписало меморандум с Министерством транспорта Латвии по совместной работе над внедрением 5G в Украине. Обмен опытом с передовой страной в сфере телеком позволит улучшить сети мобильной связи, модернизировать инфраструктуру широкополосного доступа к интернету и ускорить запуск 5G в Украине.
Как избежать экономического кризиса в Украине после победы? Глава НБУ Андрей Пышный считает, что фундаментальной предпосылкой послевоенного роста является макроэкономическая и финансовая стабильность. Помимо привлечения ресурсов, перед Украиной стоит задача обеспечить их эффективное использование в реконструкции.
- Добавим, что представители украинских банков ожидают, что Национальный банк 26 октября снизит учетную ставку на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых.
- По словам народного депутата Даниила Гетманцева, уровень платежеспособности банков достиг исторического максимума.
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