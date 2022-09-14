День финансов: проект бюджета-2023, роуминг с ЕС, новая программа МВФ — Finance.ua

День финансов: проект бюджета-2023, роуминг с ЕС, новая программа МВФ Сегодня 17:50

Среда, 14 сентября: МВФ разрабатывает новую программу для Украины, а Украина присоединяется к зоне роуминга ЕС.

Проект бюджета на 2023 год. Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

Госдолг Украины в 2023 году может вырасти почти вдвое и превысить 100% ВВП.

Новая программа МВФ. МВФ разрабатывает новую МВФ разрабатывает новую долгосрочную кредитную программу для Украины. Об этом сообщила глава фонда Кристалина Георгиева. Она напомнила о предоставлении Украине дополнительной помощи в 1,4 млрд долларов.

НБУ оценил макроэкономическую ситуацию. Экономика Экономика показывает признаки стабилизации на низком уровне. Более половины опрошенных предприятий работают на 60% или ниже довоенного уровня. Чистые международные резервы НБУ в августе выросли на 26,4% — до $15,9 млрд.

Кстати, мы исследовали в новом материале.

Кабинет Министров прогнозирует, что реальные зарплаты украинцев будут расти уже в 2023 году.

украинцев будут расти уже в 2023 году. При этом работодатели получат компенсацию за трудоустройство некоторых категорий безработных.

Новая модель оплаты труда госслужащих заработает не ранее 2024 года.

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. «Мы введем Украину в нашу свободную европейскую зону роуминга. Пора это сделать», — сказала она.

Тарифы «Новой почты» снижены. «Новая почта» объявила о существенном «Новая почта» объявила о существенном снижении тарифов на пересылку личных вещей из Украины в Польшу. Отправка посылки весом до 2 кг теперь будет стоить 250 грн (до этого было 600 грн).

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