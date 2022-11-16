День финансов: продление военного положения, новые условия получения грантов на собственное дело, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — Finance.ua

День финансов: продление военного положения, новые условия получения грантов на собственное дело, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии Сегодня 17:50

Среда, 16 ноября. Украина в следующем году должна выплатить кредиторам $6 млрд, а Байден планирует выделить Украине еще 37,7 млрд долларов.

Военное положение продолжили. Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Так, все средства от национализации российских активов будут направляться в спецфонд. Их будут тратить на строительство общественных зданий, реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры.

Напомним, россияне во вторник, 15 ноября, массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областных центров. По словам министра энергетики Германа Галущенко, эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей

от полумиллиарда до миллиарда долларов. Как подсчитали журналисты , во время этого ракетного обстрела российские оккупационные войска выпустили по территории Украины ракет и беспилотников на сумму

В «Укрэнерго» предупредили, что следующие несколько дней будут тяжелыми , но заверили, что у компании есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. Украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

«єРобота». Изменены условия предоставления грантов. Правительство внесло изменения в программы грантовой Правительство внесло изменения в программы грантовой поддержки єРобота , по которой предпринимателям предоставляются микрогранты на собственное дело и гранты на развитие садов и теплиц. Изменениями, в частности, перенесена дата начала шестимесячного срока, в течение которого должны быть созданы рабочие места и трудоустроены работники со дня заключения договора микрогранта на день зачисления средств на счет получателя.

Отметим, что, по данным Государственной службы занятости, в пятерке самых востребованных профессий водители, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, подсобные рабочие и бухгалтеры.

Выплаты кредиторам в 2023 году. Украина в 2023 году должна выплатить около $6 млрд совокупно по внешнему и внутреннему валютному долгу. Из них большая часть — $4,3 млрд — это валютные выплаты правительства, а еще почти $2 млрд — это погашение Национальным банком кредита перед МВФ, Украина в 2023 году должна выплатить около $6 млрд совокупно по внешнему и внутреннему валютному долгу. Из них большая часть — $4,3 млрд — это валютные выплаты правительства, а еще почти $2 млрд — это погашение Национальным банком кредита перед МВФ, сообщили в Нацбанке

$37,7 млрд в поддержку Украины. Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов Украине в качестве срочной помощи. В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси отмечается, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачены или запланированы.

Правила выезда мужчин. Кабинет Министров Украины изменил Кабинет Министров Украины изменил правила выезда водителей транспортных компаний. Теперь водителям транспортных компаний разрешено находиться за границей 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Хотим напомнить, что уже 18 ноября в Киеве в живом офлайн формате пройдет конференция FinTech Ukraine 2022 года. Эксперты будут говорить о вызовах и возможностях искусственного интеллекта, открытого банкинга, CBDC, DeFi, встроенных финансов, мошенничестве, борьбе с отмыванием средств и цифровой трансформации. Изюминкой конференции станет дискуссия по теме «Цифровые технологии, меняющие финансовый мир».

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