День финансов: ПриватБанк рассчитался с государством, НБУ провел оценку устойчивости банков, Ощадбанк продлил срок действия карт — Finance.ua

День финансов: ПриватБанк рассчитался с государством, НБУ провел оценку устойчивости банков, Ощадбанк продлил срок действия карт Сегодня 17:50

В пятницу, 22 декабря, в фокусе были банки, мобилизация и финансовая помощь Украине.

Оценка устойчивости банков. НБУ НБУ провел оценку устойчивости для 20 крупнейших банков Украины и установил необходимость докапитализации пяти банков. Как отмечается, два из них уже успели повысить достаточность капитала до установленных по итогам проверки повышенных нормативов.

ПриватБанк вернул государству 155 млрд. Председатель правления ПриватБанк Герхард Беш Председатель правления ПриватБанк Герхард Беш заявил , что банк вернул 155 млрд грн государству, потраченные на его спасение во время национализации. На это ушло семь лет.

Каков уровень стресса в финансовой системе. По По данным НБУ, Индекс финансового стресса, который измеряет уровень текущих угроз в секторе, находится на высоком, но стабильном уровне. Полномасштабная война и связанные с ней угрозы безопасности остаются ключевым системным риском для финансового сектора.

Дополнительное налогообложение банков. Как Как пояснил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, дополнительное налогообложение банков ввели на их прибыль за весь 2023 год из-за позиции международных партнеров. Дискуссии с международными партнерами по этому вопросу длились два месяца. В итоге Минфин поддержал решение МВФ и комитет также согласился.

Кредитование бизнеса и населения. Банки Банки активизировали кредитование бизнеса и населения. Спрос есть не только на льготное кредитование — наращивают портфели и банки, не участвующие в госпрограммах.

В отчете НБУ также отмечается, что в Украине восстанавливается рынок недвижимости. Спрос оживляется, прежде всего, на готовое жилье. При этом вырос спрос на аренду, также значительно выросли объемы льготной ипотеки.

Напомним, что вчера, 21 декабря, Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам. Ранее Finance.ua уже рассказывал, зачем ограничивать ставку и что именно меняет закон. В обновленной статье расскажем, как теперь вычислить дневную ставку по кредиту и почему часть компаний уйдет с рынка:

Срок действия карт Ощадбанка. Банк Банк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

Замечания по законопроекту о мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал ряд замечаний по поводу законопроекта, касающегося мобилизации. Замечания касаются постановки на воинский учет женщин, срока отпусков для военных и увольнения со службы людей, у которых ІІ группа инвалидности.

Кстати, в Офисе президента поддержали идею призвать в армию украинских мужчин, проживающих за рубежом, и наказывать тех, кто откажется явиться в призывные пункты.

В Германии заявили, что не будут принуждать украинских беженцев у военной службе.

Также добавим, что работодатели бьют тревогу из-за дефицита кадров в критических отраслях. Поэтому может возникнуть вопрос о пересмотре условий бронирования мужчин или отзыве с фронта специалистов некоторых профессий.

Что будет, если Украина не получит финансовую помощь? Украинские власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров поступит. Но на случай отрицательного сценария теоретически Украинские власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров поступит. Но на случай отрицательного сценария теоретически есть два решения . Потенциальным плохим решением является секвестр, то есть сокращение расходов бюджета. Еще хуже решение — бюджетная эмиссия.

В свою очередь Кулеба заявляет, что вопрос денег от США и ЕС решен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.