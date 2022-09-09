День финансов: приоритеты государственного бюджета-2023, соцуслуги для ВПЛ по-новому, визовый режим для россиян — Finance.ua

День финансов: приоритеты государственного бюджета-2023, соцуслуги для ВПЛ по-новому, визовый режим для россиян Сегодня 17:50

Пятница, 9 сентября. Кто сможет получить скидку на коммунальные услуги и что меняется для ВПЛ.

Приоритеты государственного бюджета-2023. В Министерстве финансов сообщили, что в условиях военного положения приоритетом В Министерстве финансов сообщили, что в условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на следующий год будет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства. В следующем году правительство не планирует увеличивать минимальную заработную плату: минимальная заработная плата в 2023 году будет на уровне декабря 2022 года.

По мнению советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, на колебания курса гривна/доллар влияют разные факторы и именно от них будет зависеть, какой курс заложит Минфин на 2023 год. По его словам, стабильность курса зависит всегда от того, сколько в стране золотовалютных резервов и сколько они могут перекрывать импорта.

Визовый режим с россией. Совет ЕС принял решение, которым полностью приостанавливается действие Соглашения об упрощении визового режима между Совет ЕС принял решение, которым полностью приостанавливается действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией . Теперь к гражданам россии будут применяться общие правила Визового кодекса. Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.

$300 млрд репараций. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина потребует от россии по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций за Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина потребует от россии по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций за ущерб от вторжения . Украина хочет, чтобы на Генассамблее ООН в октябре приняли резолюцию о создании фонда возмещения ущерба, причиненного стране.

Права инвесторов недвижимости будут защищены. Президент подписал законопроект, которым вводится ряд мер для предотвращения мошенничества недобросовестных застройщиков на рынке первичной недвижимости. Президент подписал законопроект, которым вводится ряд мер для предотвращения мошенничества недобросовестных застройщиков на рынке первичной недвижимости. Согласно документу , застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта. Кроме того, инвестор сможет расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком.

Соцуслуги для ВПЛ по-новому. С 1 октября переселенцы смогут С 1 октября переселенцы смогут получать услуги по месту своего фактического пребывания. Для этого Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины единую информационную систему социальной сферы. Это позволит централизовать назначение, начисление и выплаты для ВПЛ и значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев.

Также Кабмин утвердил Порядок предоставления жилья, приобретенного Госмолодежьжильем за счет средств гуманитарной и другой помощи для временного проживания пострадавших.

Кроме того, в Минреинтеграции объяснили, могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ.

Скидки на «коммуналку». Киевский городской совет ввел скидки или полную отмену оплаты Киевский городской совет ввел скидки или полную отмену оплаты за коммунальные услуги для жителей Киева, учреждений и организаций, пострадавших в результате войны. Льготы касаются коммунальных платежей за обслуживание придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, снабжение холодной водой и водоотвод.

🥇 Напомним, что 26 августа в столичном Freedom Hall состоялась юбилейная, пятая, церемония награждения премии FinAwards, где определили лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и самых эффективных топ-менеджеров отрасли. В этом материале собрали все номинации и рассказываем, как выбирали победителей:

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