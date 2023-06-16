День финансов: причины укрепления гривны, закрытие ФЛП в несколько кликов, самые инновационные компании мира — Finance.ua

День финансов: причины укрепления гривны, закрытие ФЛП в несколько кликов, самые инновационные компании мира
В пятницу, 16 июня, о курсе гривны, депозитах и национализации банков.
Национализация банков подсанкционных владельцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банки подсанкционных владельцев. В частности, «Сенс банк» (до 1 декабря 2022 года — «Альфа-Банк») Михаила Фридмана и Петра Авена.
Причины укрепления гривны. Нардеп Даниил Гетманцев не видит оснований для существенного проседания наличного курса гривны до конца 2023 года. Он назвал факторы, благодаря которым укрепляется гривна. Во-первых, это решения, принятые в 2022 году НБУ и правительством. Во-вторых, валютные ограничения, действующие в меньшем объеме, но продолжающие действовать. В третьих, получение беспрецедентно высокой помощи от партнеров.
- Добавим, что НБУ прокомментировал дополнительные комиссии банков за изношенные доллары.
- В Нацбанке также отметили, что, учитывая международную поддержку и постепенное оживление экономики, Украина сможет и далее финансировать все необходимые расходы без возобновления эмиссионного финансирования.
Ставки по депозитам. В ICU заявили, что банки среднего и мелкого калибра постепенно наращивают ставки. 2−3% годовых в долларе уже становится чем-то более реальным. Что касается гривневых депозитов, сейчас предлагают самые большие ставки. Уже сейчас процентные ставки по депозитам вплотную приблизились к 20−21% годовых, и их рост маловероятен.
- Кстати, с начала года украинцы открыли в ПриватБанке новые депозитные вклады в гривне на 6,4 млрд грн. Также ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах.
Закрыть ФЛП в несколько кликов. Вскоре на портале Дія можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов. Минцифры начало бета-тестирование. Услуга автоматическая, так что закрыть бизнес можно будет всего за 1 секунду.
Инновационные компании мира. Boston Consulting Group опубликовал рейтинг самых инновационных компаний в 2023 году. Apple четвертый год подряд считается самой инновационной компанией в мире. На самом деле, Apple держит этот титул ежегодно с 2005 года, за исключением 2019 года.
Цены на горючее. После возвращения акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно возрастет. Однако, по словам директора специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, повышение цен не будет мгновенным. Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен удорожания бензина, а в других может быть и 15 гривен.
Миллион новых субсидиантов. Министерство социальной политики ожидает, что из-за роста тарифов на электроэнергию, получателей субсидии увеличится примерно на один миллион. На дополнительные расходы должно хватить предусмотренных на этот год в государственном бюджете 37 млрд грн на поддержку уязвимых категорий граждан.
Средства пострадавшим от подтопления. Для пострадавших от подтопления планируется единовременное денежное пособие. Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям на это 564 млн 875 тыс. гривен. Каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлено единовременное денежное пособие в размере 5 тыс. гривен.
Цены на аренду квартир в Киеве и Львове. По данным Bird, медиана цены на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных — на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась.
Bayraktar с украинским двигателем. Baykar провела новые испытания дрона Akinci с украинским двигателем. Компания провела успешные стрельбы из беспилотника Akinci и протестировала «умную» систему наведения HGK-82.
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