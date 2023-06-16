День финансов: причины укрепления гривны, закрытие ФЛП в несколько кликов, самые инновационные компании мира — Finance.ua

День финансов: причины укрепления гривны, закрытие ФЛП в несколько кликов, самые инновационные компании мира Сегодня 17:50

В пятницу, 16 июня, о курсе гривны, депозитах и ​​национализации банков.

Национализация банков подсанкционных владельцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банки подсанкционных владельцев. В частности, «Сенс банк» (до 1 декабря 2022 года — «Альфа-Банк») Михаила Фридмана и Петра Авена.

Причины укрепления гривны. Нардеп Даниил Гетманцев не видит оснований для существенного проседания наличного курса гривны до конца 2023 года. Нардеп Даниил Гетманцев не видит оснований для существенного проседания наличного курса гривны до конца 2023 года. Он назвал факторы , благодаря которым укрепляется гривна. Во-первых, это решения, принятые в 2022 году НБУ и правительством. Во-вторых, валютные ограничения, действующие в меньшем объеме, но продолжающие действовать. В третьих, получение беспрецедентно высокой помощи от партнеров.

Добавим, что НБУ прокомментировал дополнительные комиссии банков за изношенные доллары.

В Нацбанке также отметили, что, учитывая международную поддержку и постепенное оживление экономики, Украина сможет и далее финансировать все необходимые расходы без возобновления эмиссионного финансирования.

Ставки по депозитам. В ICU заявили, что банки среднего и мелкого калибра постепенно наращивают ставки. 2−3% годовых в долларе уже становится чем-то более реальным. Что касается гривневых депозитов, сейчас предлагают самые большие ставки. Уже сейчас процентные ставки по депозитам вплотную приблизились к 20−21% годовых, и их В ICU заявили, что банки среднего и мелкого калибра постепенно наращивают ставки. 2−3% годовых в долларе уже становится чем-то более реальным. Что касается гривневых депозитов, сейчас предлагают самые большие ставки. Уже сейчас процентные ставки по депозитам вплотную приблизились к 20−21% годовых, и их рост маловероятен

Кстати, с начала года украинцы открыли в ПриватБанке новые депозитные вклады в гривне на 6,4 млрд грн. Также ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах.

Закрыть ФЛП в несколько кликов. Вскоре на портале Дія можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов. Минцифры Вскоре на портале Дія можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов. Минцифры начало бета-тестирование . Услуга автоматическая, так что закрыть бизнес можно будет всего за 1 секунду.

Инновационные компании мира. Boston Consulting Group опубликовал рейтинг самых Boston Consulting Group опубликовал рейтинг самых инновационных компаний в 2023 году. Apple четвертый год подряд считается самой инновационной компанией в мире. На самом деле, Apple держит этот титул ежегодно с 2005 года, за исключением 2019 года.

Цены на горючее. После возвращения акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно возрастет. Однако, по словам директора специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, После возвращения акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно возрастет. Однако, по словам директора специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, повышение цен не будет мгновенным. Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен удорожания бензина, а в других может быть и 15 гривен.

Миллион новых субсидиантов. Министерство социальной политики ожидает, что из-за роста тарифов на электроэнергию, Министерство социальной политики ожидает, что из-за роста тарифов на электроэнергию, получателей субсидии увеличится примерно на один миллион. На дополнительные расходы должно хватить предусмотренных на этот год в государственном бюджете 37 млрд грн на поддержку уязвимых категорий граждан.

Средства пострадавшим от подтопления. Для пострадавших от подтопления планируется единовременное Для пострадавших от подтопления планируется единовременное денежное пособие . Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям на это 564 млн 875 тыс. гривен. Каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлено ​​единовременное денежное пособие в размере 5 тыс. гривен.

Цены на аренду квартир в Киеве и Львове. По данным Bird, медиана По данным Bird, медиана цены на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных — на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась.

Bayraktar с украинским двигателем. Baykar провела новые Baykar провела новые испытания дрона Akinci с украинским двигателем. Компания провела успешные стрельбы из беспилотника Akinci и протестировала «умную» систему наведения HGK-82.

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