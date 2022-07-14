День финансов: причины роста наличного доллара и наиболее эффективные банки — Finance.ua

День финансов: причины роста наличного доллара и наиболее эффективные банки Сегодня 17:50

Четверг, 14 июля. Сегодня в центре внимания находились валютные новости.

Причины роста наличного доллара. В течение последней недели в Украине наблюдается В течение последней недели в Украине наблюдается существенный рост наличного курса валют . Это произошло из-за решения крупнейших по количеству клиентов банков сравнять свои курсы по карточным операциям с наличным курсом. Кроме того, причиной роста курса валют на наличном рынке в Нацбанке считают даже не снижение предложения в связи с прекращением схемы «карточного туризма», а психологический фактор.

Валютные ограничения для всех. В Нацбанке также прокомментировали возмущение ІТ-сообщества по поводу сохранения в Украине В Нацбанке также прокомментировали возмущение ІТ-сообщества по поводу сохранения в Украине фиксированного безналичного курса валют . Там заявляют, что у регулятора нет возможности делать отдельный курс для представителей отдельных отраслей или категорий бизнеса. Напомним, что представители IT-отрасли жаловались на потерю из-за разницы между безналичным и наличным курсами около 26% доходов.

Влияние на Украину падения курса евро по отношению к доллару. Евро дешевеет по отношению к доллару США на мировых рынках и впервые с 2002 года достиг паритета. Впрочем, по мнению Нацбанка, это не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль. В то же время укрепление гривны к евро облегчит жизнь украинцам за рубежом, которые рассчитываются гривневыми картами.

Кстати, о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны поговорим уже 28 июля на Валютном форуме 2022 года. Для поиска ответов на сложные вопросы мы пригласили мощных экспертов и аналитиков большой четверки аудиторско-консалтинговых компаний: Dragon Capital, Deloitte Ukraine, PwC и НБУ. 6 часов практических советов от более 15 экспертов за символическую цену билета — 600 грн.

Добавим, что в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, когда Нацбанк отпустит курс и нужно ли это делать сейчас.

Наиболее эффективные банки. Согласно исследованию Центра социально-экономических исследований CASE Украина, в течение первых трех месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам показали Согласно исследованию Центра социально-экономических исследований CASE Украина, в течение первых трех месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам показали Идея банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк

ПриватБанк сообщил, что завершил первое полугодие с прибылью 6,3 млрд грн. Это почти вдвое меньше финрезультата за аналогичный период 2021 года (11,6 млрд грн).

Выплаты переселенцам. Некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ. Это произойдет в том случае, если они вернутся на место жительства и не сообщат об этом соцслужбе. В таком случае все выплаты, полученные ими как ВПЛ, будут считаться незаконными. А незаконно Некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ. Это произойдет в том случае, если они вернутся на место жительства и не сообщат об этом соцслужбе. В таком случае все выплаты, полученные ими как ВПЛ, будут считаться незаконными. А незаконно полученные деньги придется вернуть

Кстати, статус внутриперемещенного лица можно получить и без официальной регистрации места жительства на временно оккупированных территориях Украины. Это можно сделать после эвакуации при наличии документов, подтверждающих факт проживания там.

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