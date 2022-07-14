День финансов: причины роста наличного доллара и наиболее эффективные банки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: причины роста наличного доллара и наиболее эффективные банки

99
Четверг, 14 июля. Сегодня в центре внимания находились валютные новости.
Причины роста наличного доллара. В течение последней недели в Украине наблюдается существенный рост наличного курса валют. Это произошло из-за решения крупнейших по количеству клиентов банков сравнять свои курсы по карточным операциям с наличным курсом. Кроме того, причиной роста курса валют на наличном рынке в Нацбанке считают даже не снижение предложения в связи с прекращением схемы «карточного туризма», а психологический фактор.
Валютные ограничения для всех. В Нацбанке также прокомментировали возмущение ІТ-сообщества по поводу сохранения в Украине фиксированного безналичного курса валют. Там заявляют, что у регулятора нет возможности делать отдельный курс для представителей отдельных отраслей или категорий бизнеса. Напомним, что представители IT-отрасли жаловались на потерю из-за разницы между безналичным и наличным курсами около 26% доходов.
Влияние на Украину падения курса евро по отношению к доллару. Евро дешевеет по отношению к доллару США на мировых рынках и впервые с 2002 года достиг паритета. Впрочем, по мнению Нацбанка, это не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль. В то же время укрепление гривны к евро облегчит жизнь украинцам за рубежом, которые рассчитываются гривневыми картами.
Кстати, о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны поговорим уже 28 июля на Валютном форуме 2022 года. Для поиска ответов на сложные вопросы мы пригласили мощных экспертов и аналитиков большой четверки аудиторско-консалтинговых компаний: Dragon Capital, Deloitte Ukraine, PwC и НБУ. 6 часов практических советов от более 15 экспертов за символическую цену билета — 600 грн.

Присоединиться к форуму

Добавим, что в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, когда Нацбанк отпустит курс и нужно ли это делать сейчас.
Наиболее эффективные банки. Согласно исследованию Центра социально-экономических исследований CASE Украина, в течение первых трех месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам показали Идея банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк.
Выплаты переселенцам. Некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ. Это произойдет в том случае, если они вернутся на место жительства и не сообщат об этом соцслужбе. В таком случае все выплаты, полученные ими как ВПЛ, будут считаться незаконными. А незаконно полученные деньги придется вернуть.
  • Кстати, статус внутриперемещенного лица можно получить и без официальной регистрации места жительства на временно оккупированных территориях Украины. Это можно сделать после эвакуации при наличии документов, подтверждающих факт проживания там.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.