День финансов: прибыльные и убыточные банки, средний размер повышения пенсий, закон о таможенном тарифе — Finance.ua

День финансов: прибыльные и убыточные банки, средний размер повышения пенсий, закон о таможенном тарифе Сегодня 17:50

Среда, 19 октября. Начиная с 10 октября, Россия систематически обстреливает критическую инфраструктуру по всей территории Украины. В частности, под ударом оказались электроэнергетические объекты — треть энергетической инфраструктуры получила повреждения.

Finance.ua исследовал, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

Прибыльные и убыточные банки в Украине. Общая прибыль украинских банков за 8 месяцев этого года составила 7,9 млрд грн. 42 банка получили прибыль 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточными Общая прибыль украинских банков за 8 месяцев этого года составила 7,9 млрд грн. 42 банка получили прибыль 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточными являются 38% учреждений.

Средний размер повышения пенсий в Украине. С 1 октября в результате проведенных плановых перерасчетов выросли пенсии у 2,8 млн пенсионеров, средний С 1 октября в результате проведенных плановых перерасчетов выросли пенсии у 2,8 млн пенсионеров, средний размер повышения — 231 грн. К пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, размер которых не превышает 10 340,35 грн, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

Пенсионный фонд также направил на пенсионные выплаты за октябрь около 36 млрд грн.

Закон о таможенном тарифе. Верховная Рада Верховная Рада поддержала евроинтеграционный проект закона о таможенном тарифе Украины. В пояснительной записке отмечается, что действующий таможенный тариф Украины построен на основе шестой редакции гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах ЕС, с 1 января 2022 года осуществляется на основе современной седьмой редакции ГС-2022

Поступление в экономику значительных инвестиций. Кабинет Министров Украины согласовал проект изменений в законодательство, призванных увеличить поступление в экономику значительных инвестиций. Законопроект предлагает расширить сферы, в которых может реализовываться инвестиционный проект со Кабинет Министров Украины согласовал проект изменений в законодательство, призванных увеличить поступление в экономику значительных инвестиций. Законопроект предлагает расширить сферы, в которых может реализовываться инвестиционный проект со значительными инвестициями.

Украина получила от доноров на $13 млрд меньше, чем обещали. Кто дал больше всего денег.

При этом в США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе.

Также нардепы приняли закон, куда направят деньги от национализации российских активов.

Стоимость оформления паспорта. Кабинет Министров изменил стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 возрастет стоимость срочного Кабинет Министров изменил стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 возрастет стоимость срочного оформления паспорта , загранпаспорта и проездного документа беженца.

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