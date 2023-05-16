День финансов: прибыль банков, первые в мире криптовалютные правила, условия Рамштайна для Украины — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, первые в мире криптовалютные правила, условия Рамштайна для Украины Сегодня 17:50

Вторник, 16 мая. В ЕБРР говорят, что Украине нужно $250 млрд для быстрого восстановления в течение 5 лет, а украинцы прогнозируют, что курс будет 39,63 грн/доллар.

Самые прибыльные и убыточные банки Украины. По данным НБУ, прибыльные 60 учреждений заработали в январе-марте По данным НБУ, прибыльные 60 учреждений заработали в январе-марте суммарно 34,096 млрд грн . Самым прибыльным украинским банком в январе — марте 2023 года стал ПриватБанк, заработавший 16,04 млрд грн. Из 65 банков убытки были только у 5 банков. Суммарно на 39,8 млн грн. Наибольший убыток в этот период получил Мотор-Банк — 25,4 млн грн.

Что будет с курсом доллара. Тот же Тот же Нацбанк сообщает , что курсовые ожидания в Украине улучшились. Банкиры в апреле прогнозировали курс гривны на уровне 41,38 грн/доллар. Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар. В то же время население прогнозирует курс 39,63 грн/доллар.

Условия Рамштайна для Украины. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, в рамках работы Рамштайна Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, в рамках работы Рамштайна деньги просто так никто не дает , нужно показать конкретные проекты, и как они будут внедряться, и уже под них выделяется финансирование. Он подчеркнул, что задача и для Украины, и для партнеров — сфокусироваться не только на том, как привлекать деньги, но и на их использовании.

Также Марченко заявил, что даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования.

$250 млрд для быстрого восстановления в течение 5 лет. В отчете ЕБРР говорится , что быстрое восстановление Украины после окончания войны потребует дополнительных инвестиций в размере около $50 миллиардов в год благодаря притоку иностранного капитала, в том числе частного.

Первые в мире криптовалютные правила. Страны Европейского Союза выразили окончательную поддержку первому в мире комплексному набору Страны Европейского Союза выразили окончательную поддержку первому в мире комплексному набору правил для регулирования криптовалютных активов. Принятые правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкойны в 27 странах Евросоюза, должны получить лицензию.

Рынок новостроек восстанавливается. По По результатам исследования ЛУН , по состоянию на май 2023 года по сравнению с довоенным уровнем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках. В Киеве продажи открыли 79% ЖК. Что касается возобновления строительства, статистика несколько меньше, но также лидируют западные регионы.

Главные препятствия для бизнеса. Как показал опрос , рост цен на сырье и товары остается на первой позиции среди препятствий для бизнеса. Также в пятерку проблем, которые чаще всего называют, вошли сложности с логистикой, уменьшение спроса на продукцию, разрыв цепочек поставки и нехватка рабочей силы. А вот важность перебоев с электро-, водо- или теплоснабжением как препятствие переместилось со второго на шестое место в списке.

Кстати, эксперты KSE Institute говорят, что более 1780 международных компаний до сих пор «выжидают» или продолжают работать в россии без каких-либо ограничений. Среди них, в частности, табачные гиганты Philip Morris и Japan Tobacco International, мировые ритейлеры Leroy Merlin, Auchan, Metro, Pepsi, Nestle, Danone и другие.

Пенсии для военных. Военные пенсии могут оформить военнослужащие, служащие Министерства внутренних дел, полицейские, спасатели, сотрудники службы специальной связи и защиты информации, налоговой, уголовно-исполнительной службы и другие. Военные пенсии могут оформить военнослужащие, служащие Министерства внутренних дел, полицейские, спасатели, сотрудники службы специальной связи и защиты информации, налоговой, уголовно-исполнительной службы и другие. По этой ссылке рассказываем, какие виды военных пенсий, а также кто именно может их получить.

Напомним, что в Украине участникам боевых действий и их детям предоставляется государственная поддержка для получения образования. УБД могут не поступать по результатам ВНО, а вместо этого пройти вступительные испытания в форме вступительных экзаменов. В новом материале рассказываем, какую поддержку оказывает государство, какие документы подтверждают право на льготы и какая процедура поступления:

Также хотим поблагодарить вас за доверие и выбор портала Finance.ua. Будем очень благодарны, если вы найдете и 5 минут для нашего опроса. Вопросы несложные, однако ответы на них помогут нам понимать еще больше, какая информация будет для вас самой полезной. Перейти к опросу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.