День финансов: предварительная оценка устойчивости банков, 12-й пакет санкций против рф, производство отечественных «Шахедов» — Finance.ua

Как показывают данные Center for Research on Energy and Clean Air, с начала полномасштабного вторжения в Украину россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро. Самым большим покупателем был Европейский Союз. Совокупно страны ЕС заплатили россии 180 миллиардов евро.