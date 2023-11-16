День финансов: предварительная оценка устойчивости банков, 12-й пакет санкций против рф, производство отечественных «Шахедов» — Finance.ua

День финансов: предварительная оценка устойчивости банков, 12-й пакет санкций против рф, производство отечественных «Шахедов» Сегодня 17:50

Четверг, 16 ноября. Благодаря чему удалось избежать «печатания средств» в 2023 году, и как проверить будущую недвижимость онлайн.

Устойчивость банков. В Национальном банке В Национальном банке сообщили , что банковская система Украины остается устойчивой. Предварительные результаты оценки устойчивости банков оптимистичные: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений.

Также по данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2023 года получили 109,855 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по показателю прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк — он заработал 43,373 млрд гривен. На втором месте еще один государственный банк — Ощадбанк.

Эмиссия гривны в 2023. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный рассказал , что в 2023 году Нацбанку удалось отказаться от эмиссионного финансирования государственного бюджета. Избежать «печатания средств» удалось благодаря невероятной консолидации международной помощи и активизации внутреннего долгового рынка. Однако власти уже обеспокоены тем, что период легкого доступа к международному финансированию может остаться в прошлом.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет тяжело начислять соцвыплаты без западной поддержки — по его словам, может возникнуть «кризис, который будет влиять на ход войны».

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, почему банки не снижают курс валют для населения, хотя и покупают валюту на межбанке достаточно дешево:

12-й пакет санкций против рф. В Совет ЕС В Совет ЕС подали предложения по 12-му пакету санкций против россии в ответ на российскую агрессию. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает ввести ограничения по более чем 120 физическим и юридическим лицам.

Производство отечественных «Шахедов». Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил , что Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников. По словам Камышина, сейчас именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.

Проверка будущей недвижимости онлайн. На портале ЕГЭССС стала доступна опция просмотра сведений по специальному имущественному праву. Теперь пользователи На портале ЕГЭССС стала доступна опция просмотра сведений по специальному имущественному праву. Теперь пользователи смогут проверить , имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.

Компенсации за поврежденное жилье. В течение следующих двух недель государство станет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма убытков составляет от 200 до 500 тыс. грн. Этот этап будет работать аналогично первому этапу программы. «єВідновлення» — все заявки нужно подавать в «Дія». В течение следующих двух недель государство станет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма убытков составляет от 200 до 500 тыс. грн. Этот этап будет работать аналогично первому этапу программы. «єВідновлення» — все заявки нужно подавать в «Дія». По ссылке рассказываем, какие документы нужны для подачи заявления.

ЕС — крупнейший покупатель газа и угля из рф. Как Как показывают данные Center for Research on Energy and Clean Air, с начала полномасштабного вторжения в Украину россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро. Самым большим покупателем был Европейский Союз. Совокупно страны ЕС заплатили россии 180 миллиардов евро.

Индивидуальные номерные знаки. В Украине три типа номерных знаков: номерные знаки государственной регистрации, платные номерные знаки государственной регистрации и индивидуальные номерные знаки. В новой статье расскажем, как оформить индивидуальные номера, сколько за это нужно заплатить и что меняется с 14 ноября:

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