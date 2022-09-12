День финансов: правила выезда за границу, упрощение регистрации авто, новый конверт от «Укрпочты» — Finance.ua
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День финансов: правила выезда за границу, упрощение регистрации авто, новый конверт от «Укрпочты»

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В понедельник, 12 сентября, стало известно, как упростили условия организации трудовых отношений и изменили для некоторых правила выезда за границу:
В Украине упростили условия организации трудовых отношений. С 19 августа украинские предприниматели и небольшие предприятия могут вводить упрощенные условия организации трудовых отношений на период военного положения. Юридический советчик для ВПЛ сообщил, кого могут касаться эти изменения.
Штрафы за неуплату налогов из-за войны. В результате полномасштабной войны многие украинские предприниматели по объективным причинам не в состоянии выполнить свои налоговые обязательства перед государством в полном объеме. Чтобы избежать штрафов, они могут сообщить об этом в Государственную налоговую службу.
  • Кстати, Литва разрешила украинским ФЛПам не платить налоги.
В Украине изменили правила выезда за границу. Решением Кабмина сняты ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.
Рынок труда в августе. В августе рынок труда вырос на 20%. Наибольший прирост вакансий — в категории «Розничная торговля». За месяц пятерка регионов-лидеров по количеству размещаемых вакансий не изменилась, но каждая из топа областей получила наибольший прирост вакансий по сравнению с июлем.
Рекордный караван судов. Сегодня порты «Большой Одессы» планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Итого из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, которая направилась в страны Азии, Европы и Африки.
Выпуск нового конверта «Добро пожаловать в ад». Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил о выходе нового конверта в ближайшее время. Это первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовали более 200 000 украинцев.
День финансов: правила выезда за границу, упрощение регистрации авто, новый конверт от «Укрпочты»
Завод по производству Bayraktar в Украине. Турецкая компания Baykar Makina рассказала, каким будет завод по производству беспилотников Bayraktar, который планирует построить в Украине. Общая площадь центра Baykar в Украине составит более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов — инженеров и техников — должно составить более 300 человек.
День финансов: правила выезда за границу, упрощение регистрации авто, новый конверт от «Укрпочты»
По материалам:
Finance.ua
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