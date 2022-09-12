День финансов: правила выезда за границу, упрощение регистрации авто, новый конверт от «Укрпочты» — Finance.ua

День финансов: правила выезда за границу, упрощение регистрации авто, новый конверт от «Укрпочты» Сегодня 17:50

В понедельник, 12 сентября, стало известно, как упростили условия организации трудовых отношений и изменили для некоторых правила выезда за границу:

В Украине упростили условия организации трудовых отношений. С 19 августа украинские предприниматели и небольшие предприятия могут С 19 августа украинские предприниматели и небольшие предприятия могут вводить упрощенные условия организации трудовых отношений на период военного положения. Юридический советчик для ВПЛ сообщил, кого могут касаться эти изменения.

Также в Украине упростили регистрацию автомобилей. А в Минюсте рассказали, как получить компенсацию за уничтоженный автомобиль.

Штрафы за неуплату налогов из-за войны. В результате полномасштабной войны многие украинские предприниматели по объективным причинам В результате полномасштабной войны многие украинские предприниматели по объективным причинам не в состоянии выполнить свои налоговые обязательства перед государством в полном объеме. Чтобы избежать штрафов, они могут сообщить об этом в Государственную налоговую службу.

Кстати, Литва разрешила украинским ФЛПам не платить налоги.

В Украине изменили правила выезда за границу. Решением Кабмина Решением Кабмина сняты ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.

Рынок труда в августе. В августе рынок В августе рынок труда вырос на 20% . Наибольший прирост вакансий — в категории «Розничная торговля». За месяц пятерка регионов-лидеров по количеству размещаемых вакансий не изменилась, но каждая из топа областей получила наибольший прирост вакансий по сравнению с июлем.

Рекордный караван судов. Сегодня порты «Большой Одессы» планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Итого из украинских Сегодня порты «Большой Одессы» планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Итого из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, которая направилась в страны Азии, Европы и Африки.

Выпуск нового конверта «Добро пожаловать в ад». Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил о выходе Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил о выходе нового конверта в ближайшее время. Это первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовали более 200 000 украинцев.

Завод по производству Bayraktar в Украине. Турецкая компания Baykar Makina Турецкая компания Baykar Makina рассказала , каким будет завод по производству беспилотников Bayraktar, который планирует построить в Украине. Общая площадь центра Baykar в Украине составит более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов — инженеров и техников — должно составить более 300 человек.

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