День финансов: повышение пенсий, 17 млрд грн на восстановление Украины, искусственный интеллект и криптовалюты — Finance.ua

День финансов: повышение пенсий, 17 млрд грн на восстановление Украины, искусственный интеллект и криптовалюты
В пятницу, 17 февраля, о пенсиях, социальных выплатах и безработице.
Повышенные пенсии для 10 миллионов украинцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Социальные выплаты. В Минсоцполитики напомнили, что с 1 января 2023 года социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Но в некоторых случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты.
- Кстати, Минреинтеграции сообщило, что 400 тысяч внутренне перемещенных лиц не получили денежную помощь от государства в январе. Причиной этого стало недофинансирование бюджетной программы, которое произошло из-за ошибки.
17 млрд грн на восстановление. По словам Шмыгаля, на спецсчете для восстановления Украины уже 17 миллиардов гривен. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и 1,5 млрд долларов от США. Кроме того, существует политическая договоренность с Урсулой фон дер Ляйен о помощи ЕС в размере 1 млрд евро.
- Украинцы подали через приложение «Дія» более 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате российской агрессии.
- В свою очередь, в Национальном банке назвали пять ключевых направлений экстренного восстановления в 2023 году.
156 тыс. безработных украинцев. По данным Государственного центра занятости, в Украине официально зарегистрировано 156 тыс. безработных. Больше всего обращений фиксируется в Харьковской и Запорожской областях, за ними — Днепропетровская и Сумская. Наибольшее количество обратившихся и состоящих на учете это женщины — 71%.
Ситуация со светом. Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий прогнозирует, что весна и лето будут непростыми, отключения электроэнергии будут продолжаться и дальше. Однако сейчас наблюдается стабилизация энергетической ситуации из-за слаженной работы энергетиков, ремонтов, потеплений и соответствующего снижения потребления, импорта электрической энергии из стран Европы.
Автомобили из Латвии. В Латвии Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Страна будет безвозмездно передавать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства в собственность правительства Украины.
🚙 Кстати, если вы планируете поездку за границу на автомобиле, то советуем заранее подготовиться к ней и приобрести полис страхования для авто Зеленая карта. Также приглашаем вас посетить бесплатный вебинар, где специалисты в сфере страхования предоставят актуальные практические советы и расскажут, как выбрать выгодное страхование. Все детали относительно вебинара здесь.
5 лучших гривен. Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен выиграла главную награду на международном конкурсе «Монета года». Она на расстоянии получила титул «Самой художественной монеты», очаровав жюри изображением аистов и традиционными узорами.
Искусственный интеллект и криптовалюты. Криптовалюты, сосредоточенные на искусственном интеллекте, резко выросли в январе после того, как чат-бот OpenAI, известный под названием ChatGPT, стал интернет-феноменом и вызвал всплеск вокруг будущего потенциала. Практически все токены, отнесенные Coinmarketcap к категории искусственного интеллекта, показали, по крайней мере, двузначный прирост за последний месяц. Насколько эти токены тесно связаны с искусственным интеллектом и будет ли эта история иметь продолжение, рассказываем в новом материале:
Криптовалюты искусственного интеллекта и их перспективы 🧐
Поделиться новостью