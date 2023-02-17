День финансов: повышение пенсий, 17 млрд грн на восстановление Украины, искусственный интеллект и криптовалюты — Finance.ua

День финансов: повышение пенсий, 17 млрд грн на восстановление Украины, искусственный интеллект и криптовалюты Сегодня 17:50

В пятницу, 17 февраля, о пенсиях, социальных выплатах и безработице.

Повышенные пенсии для 10 миллионов украинцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в марте правительство проведет Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Социальные выплаты. В Минсоцполитики напомнили, что с 1 января 2023 года социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Но в некоторых случаях получателям пособий В Минсоцполитики напомнили, что с 1 января 2023 года социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Но в некоторых случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты.

Кстати, Минреинтеграции сообщило, что 400 тысяч внутренне перемещенных лиц не получили денежную помощь от государства в январе. Причиной этого стало недофинансирование бюджетной программы, которое произошло из-за ошибки.

17 млрд грн на восстановление. По словам Шмыгаля, на спецсчете для По словам Шмыгаля, на спецсчете для восстановления Украины уже 17 миллиардов гривен. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и 1,5 млрд долларов от США. Кроме того, существует политическая договоренность с Урсулой фон дер Ляйен о помощи ЕС в размере 1 млрд евро.

Украинцы подали через приложение «Дія» более 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате российской агрессии.

В свою очередь, в Национальном банке назвали пять ключевых направлений экстренного восстановления в 2023 году.

156 тыс. безработных украинцев. По данным Государственного центра занятости, в Украине официально По данным Государственного центра занятости, в Украине официально зарегистрировано 156 тыс. безработных . Больше всего обращений фиксируется в Харьковской и Запорожской областях, за ними — Днепропетровская и Сумская. Наибольшее количество обратившихся и состоящих на учете это женщины — 71%.

Ситуация со светом. Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий прогнозирует, что Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий прогнозирует, что весна и лето будут непростыми , отключения электроэнергии будут продолжаться и дальше. Однако сейчас наблюдается стабилизация энергетической ситуации из-за слаженной работы энергетиков, ремонтов, потеплений и соответствующего снижения потребления, импорта электрической энергии из стран Европы.

Автомобили из Латвии. В Латвии Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон о В Латвии Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Страна будет безвозмездно передавать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства в собственность правительства Украины.

Кстати, если вы планируете поездку за границу на автомобиле, то советуем заранее подготовиться к ней и приобрести полис страхования для авто Зеленая карта. Также приглашаем вас посетить бесплатный вебинар, где специалисты в сфере страхования предоставят актуальные практические советы и расскажут, как выбрать выгодное страхование. Все детали относительно вебинара здесь.

5 лучших гривен. Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен выиграла главную награду на международном конкурсе «Монета года». Она на расстоянии получила титул «Самой художественной монеты», очаровав жюри изображением аистов и традиционными узорами.

Искусственный интеллект и криптовалюты. Криптовалюты, сосредоточенные на искусственном интеллекте, резко выросли в январе после того, как чат-бот OpenAI, известный под названием ChatGPT, стал интернет-феноменом и вызвал всплеск вокруг будущего потенциала. Практически все токены, отнесенные Coinmarketcap к категории искусственного интеллекта, показали, по крайней мере, двузначный прирост за последний месяц. Насколько эти токены тесно связаны с искусственным интеллектом и будет ли эта история иметь продолжение, рассказываем в новом материале: Криптовалюты, сосредоточенные на искусственном интеллекте, резко выросли в январе после того, как чат-бот OpenAI, известный под названием ChatGPT, стал интернет-феноменом и вызвал всплеск вокруг будущего потенциала. Практически все токены, отнесенные Coinmarketcap к категории искусственного интеллекта, показали, по крайней мере, двузначный прирост за последний месяц. Насколько эти токены тесно связаны с искусственным интеллектом и будет ли эта история иметь продолжение, рассказываем в новом материале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.