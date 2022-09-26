День финансов: повторные заявки ВПЛ, валюта онлайн в ПриватБанке — Finance.ua

День финансов: повторные заявки ВПЛ, валюта онлайн в ПриватБанке Вчера 17:50

В понедельник, 26 сентября, стало известно, как ВПЛ подать повторные заявки и как купить валюту в ПриватБанке.

Прием повторных заявок от ВПЛ. Все внутренние переселенцы, пытавшиеся Все внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственное пособие до 30 апреля через приложение Дія, но не получившие его, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

Депозиты. По сообщению ФГВФЛ, украинцы По сообщению ФГВФЛ, украинцы держат на депозитах 946 млрд грн — на 11 млрд грн больше, чем месяц назад. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2022 года вклады в национальной валюте — 588,4 млрд грн.

Кстати, зарабатывать можно и на криптовалюте, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

ПриватБанк разрешил покупку валюты онлайн. ПриватБанк ПриватБанк присоединился к группе из почти трех десятков украинских банков, позволяющих физическим лицам открывать валютные депозиты за гривну.

Также ПриватБанк предупредил о фишинговом сайте, незаконно использующем дизайн и логотипы банка.

Пенсионная реформа. После войны в Украине состоится пенсионная реформа — внедрение накопительной системы пенсионного страхования, которая предусматривает обязательные ежемесячные отчисления из зарплаты работников. На начальном этапе реформы После войны в Украине состоится пенсионная реформа — внедрение накопительной системы пенсионного страхования, которая предусматривает обязательные ежемесячные отчисления из зарплаты работников. На начальном этапе реформы никаких дополнительных отчислений из заработной платы не будет.

Эпоха рынка работодателя. Рынок труда Рынок труда продолжает восстанавливаться. Если взять количество вакансий, размещенных на robota.ua сайте по состоянию на 1 февраля 2022 года (около 100 тыс.) за 100%, то 1 марта количество вакансий упало до критического минимума — 7% (7 тыс. вакансий).

McDonald’s на правом берегу Киева. Сеть McDonald’s с 27 сентября подключает к доставке еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу. Теперь будут доставлять в общей сложности из 10 ресторанов, из которых пять на левом берегу и пять Сеть McDonald’s с 27 сентября подключает к доставке еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу. Теперь будут доставлять в общей сложности из 10 ресторанов, из которых пять на левом берегу и пять на правом

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.