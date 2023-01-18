День финансов: постановка на военный учет, monobank на рынке Польши, сколько стоит жизнь в Хорватии — Finance.ua

День финансов: постановка на военный учет, monobank на рынке Польши, сколько стоит жизнь в Хорватии
В среду, 18 января вступили в силу новые правила растаможивания международных посылок. Также Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов.
Международная гуманитарная помощь. В прошлом году Украина получила миллиарды долларов и сотни тысяч тонн гуманитарной помощи. Точные объемы назвать сложно, поскольку помощь оказывают правительства государств, крупнейшие международные организации, благотворительные фонды и частные лица со всего мира. В безусловных лидерах по количеству оказания помощи — США.
Военный учет. С 5 января 2023 г. в Украине заработал новый порядок военного учета. Из ключевых изменений: теперь призывникам нужно становиться на учет с 16 лет, а прием на работу или обучение будет происходить только после подтверждения пребывания на учете. Finance.ua расскажет подробнее об обновленных правилах военного учета в Украине. 👇
Военный учет в Украине по-новому
Налоговая реформа. В стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названной
10-10-10), которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при котороой налоги выгоднее будет платить, чем нет. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации. Бизнес сообщество уже долгое время говорит о нескольких важных вещах.
monobank выходит на рынок Польши. Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года.
Порядок предоставления грантов по программе «єРобота». Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что грантовые программы поддержки бизнеса єРобота, благодаря которым предприниматели имеют возможность получить от государства безвозвратную помощь на начало или развитие своего дела, очень популярны.
- При этом в Минэкономики назвали количество безработных. В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.
Кстати, Finance.ua продолжает исследовать, как живут украинцы в разных странах Европы. Сегодня речь идет о Хорватии. На собственном примере мы узнали, сколько здесь стоит жилье, еда, одежда, где искать работу и другое. 👇
Сколько стоит жизнь в Хорватии?
Поделиться новостью