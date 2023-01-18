День финансов: постановка на военный учет, monobank на рынке Польши, сколько стоит жизнь в Хорватии — Finance.ua

День финансов: постановка на военный учет, monobank на рынке Польши, сколько стоит жизнь в Хорватии Сегодня 17:50

В среду, 18 января вступили в силу новые правила растаможивания международных посылок. Также Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов.

Международная гуманитарная помощь. В прошлом году Украина получила миллиарды долларов и сотни тысяч тонн гуманитарной помощи. Точные объемы назвать сложно, поскольку помощь оказывают правительства государств, крупнейшие международные организации, благотворительные фонды и частные лица со всего мира. В В прошлом году Украина получила миллиарды долларов и сотни тысяч тонн гуманитарной помощи. Точные объемы назвать сложно, поскольку помощь оказывают правительства государств, крупнейшие международные организации, благотворительные фонды и частные лица со всего мира. В безусловных лидерах по количеству оказания помощи — США.

Военный учет. С 5 января 2023 г. в Украине заработал новый порядок военного учета. Из ключевых изменений: теперь призывникам нужно становиться на учет с 16 лет, а прием на работу или обучение будет происходить только после подтверждения пребывания на учете. Finance.ua расскажет подробнее об обновленных правилах военного учета в Украине. 👇

Налоговая реформа. В стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названной 10-10-10), которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при котороой налоги выгоднее будет платить, чем нет. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации. Бизнес сообщество уже долгое время говорит о В стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названнойкоторая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при котороой налоги выгоднее будет платить, чем нет. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации. Бизнес сообщество уже долгое время говорит о нескольких важных вещах.

monobank выходит на рынок Польши. Как Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года.

Порядок предоставления грантов по программе «єРобота». Министр экономики Юлия Свириденко Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула , что грантовые программы поддержки бизнеса єРобота, благодаря которым предприниматели имеют возможность получить от государства безвозвратную помощь на начало или развитие своего дела, очень популярны.

При этом в Минэкономики назвали количество безработных. В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.

Кстати, Finance.ua продолжает исследовать, как живут украинцы в разных странах Европы. Сегодня речь идет о Хорватии. На собственном примере мы узнали, сколько здесь стоит жилье, еда, одежда, где искать работу и другое. 👇

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