День финансов: последний в этом году транш от ЕС, ограничение ставок по микрокредитам, компенсация от «Киевстар» — Finance.ua

День финансов: последний в этом году транш от ЕС, ограничение ставок по микрокредитам, компенсация от «Киевстар»
В четверг, 21 декабря, говорили о планах Украины запустить гражданское авиасообщение с миром и о призыве украинцев, находящихся за рубежом.
1,5 млрд евро от ЕС. Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.
- Также в Государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долларов от Японии.
- Правительство Нидерландов объявило о выделении первого транша из более чем 2 миллиардов евро, запланированных для Украины на 2024 год, на гуманитарные нужды.
- Кроме того, Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллионов швейцарских франков (12,5 миллионов евро) для помощи украинцам в зимний период.
- Отметим, что Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе.
Риски финансирования в январе-феврале. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявляет о рисках финансирования государственного бюджета в январе-феврале 2024 года. «Ситуация не критическая, но есть понимание того, что в этот период нам нужно максимально полагаться на внутренний ресурс», — отметил глава Минфина.
Ограничение ставок по микрокредитам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам. Закон предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.
Почему доллар подорожал. Как объяснил замглавы НБУ Сергей Николайчук, регулятор начал разрешать курсу ослабляться. Несмотря на наблюдаемую в последние дни девальвацию гривны, ситуация на валютном рынке — нормальная.
- Как прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, до конца текущей недели (до 24 декабря) курсовой коридор на наличном рынке будет на уровне 36,8−37,8 грн/доллар и 39−41 грн/евро.
Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, может ли официальный курс гривны в конце 2024 года быть 42 грн. Также рассказывает, что будет с депозитными ставками и ставками по гривневым кредитам после снижения учетной ставки НБУ:
Призыв украинцев, находящихся за рубежом. Сегодня немецкие издания Welt и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать украинцев на военную службу из-за рубежа. Речь шла о мужчинах 25−60 лет.
Впоследствии в Минобороны объяснили, что министр говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к войску. Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа в повестке дня нет.
Компенсация от «Киевстар». В компании «Киевстар» рассказали о компенсациях для своих пользователей в результате масштабного сбоя в работе мобильного оператора, произошедшего утром 12 декабря. «Киевстар» отменяет плановую плату за тариф для своих пользователей и дополнительно выделяет 100 млн гривен на нужды ВСУ.
Социальные пособия в «Дії». У украинцев есть возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг. На портале Дія доступны социальные онлайн-услуги: от комплексной услуги «єМалятко» до генерирования различных справок. Также в «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець.
Авиасообщение Украины с миром. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о четырех условиях для запуска гражданского авиасообщения Украины с миром. Вопрос авиасообщения сдвинется с мертвой точки в 2024 году.
- Кстати, финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, желающих добраться до этой страны.
Поделиться новостью