День финансов: последний в этом году транш от ЕС, ограничение ставок по микрокредитам, компенсация от «Киевстар» — Finance.ua

День финансов: последний в этом году транш от ЕС, ограничение ставок по микрокредитам, компенсация от «Киевстар» Сегодня 17:50

В четверг, 21 декабря, говорили о планах Украины запустить гражданское авиасообщение с миром и о призыве украинцев, находящихся за рубежом.

1,5 млрд евро от ЕС. Еврокомиссия Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Также в Государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долларов от Японии.

Правительство Нидерландов объявило о выделении первого транша из более чем 2 миллиардов евро, запланированных для Украины на 2024 год, на гуманитарные нужды.

Кроме того, Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллионов швейцарских франков (12,5 миллионов евро) для помощи украинцам в зимний период.

Отметим, что Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе.

Риски финансирования в январе-феврале. Министр финансов Украины Сергей Марченко Министр финансов Украины Сергей Марченко заявляет о рисках финансирования государственного бюджета в январе-феврале 2024 года. «Ситуация не критическая, но есть понимание того, что в этот период нам нужно максимально полагаться на внутренний ресурс», — отметил глава Минфина.

Ограничение ставок по микрокредитам. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам. Закон предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Почему доллар подорожал. Как Как объяснил замглавы НБУ Сергей Николайчук, регулятор начал разрешать курсу ослабляться. Несмотря на наблюдаемую в последние дни девальвацию гривны, ситуация на валютном рынке — нормальная.

Как прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, до конца текущей недели (до 24 декабря) курсовой коридор на наличном рынке будет на уровне 36,8−37,8 грн/доллар и 39−41 грн/евро.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, может ли официальный курс гривны в конце 2024 года быть 42 грн. Также рассказывает, что будет с депозитными ставками и ставками по гривневым кредитам после снижения учетной ставки НБУ:

Призыв украинцев, находящихся за рубежом. Сегодня немецкие издания Welt и Bild Сегодня немецкие издания Welt и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать украинцев на военную службу из-за рубежа. Речь шла о мужчинах 25−60 лет.

Впоследствии в Минобороны объяснили , что министр говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к войску. Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа в повестке дня нет.

Компенсация от «Киевстар». В компании «Киевстар» В компании «Киевстар» рассказали о компенсациях для своих пользователей в результате масштабного сбоя в работе мобильного оператора, произошедшего утром 12 декабря. «Киевстар» отменяет плановую плату за тариф для своих пользователей и дополнительно выделяет 100 млн гривен на нужды ВСУ.

Социальные пособия в «Дії». У украинцев есть возможность через приложение «Дія» У украинцев есть возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг. На портале Дія доступны социальные онлайн-услуги: от комплексной услуги «єМалятко» до генерирования различных справок. Также в «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець.

Авиасообщение Украины с миром. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о четырех условиях для запуска гражданского авиасообщения Украины с миром. Вопрос авиасообщения сдвинется с мертвой точки в 2024 году.

Кстати, финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, желающих добраться до этой страны.

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