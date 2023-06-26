День финансов: популярные банки среди беженцев, ставки по микрокредитам, способы заработка на ютубе — Finance.ua

День финансов: популярные банки среди беженцев, ставки по микрокредитам, способы заработка на ютубе Сегодня 17:50

Понедельник, 26 июня. Во что вложить деньги в 2023 году и что будет с курсом евро?

Какие банки предпочитают украинские беженцы? Как показывают Как показывают результаты исследования 4Service, ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны. Самые приоритетные иностранные банки, в которых перемещенные украинцы открывают счета: Sparkasse, Deutsche Bank, PKO Bank Polski, BNP Paribas и ING.

Кстати, в 2023 году произошли изменения в процедуре открытия банковских счетов для украинцев в Польше.

Новые правила для украинцев в Чехии. В связи с изменением условий размещения военных беженцев из Украины в Минтруда Чехии проанализировали возможную ситуацию после 1 июля. В документе ведомства предупреждают о возможной внутренней миграции и риске того, что десятки тысяч человек В связи с изменением условий размещения военных беженцев из Украины в Минтруда Чехии проанализировали возможную ситуацию после 1 июля. В документе ведомства предупреждают о возможной внутренней миграции и риске того, что десятки тысяч человек могут лишиться временного жилья.

Со своей стороны, в Германии упростили переезд иностранцев для трудоустройства. Новый иммиграционный закон позволит привлечь в страну больше трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС.

Ставки по микрокредитам уменьшат в пять раз. Народные депутаты инициировали законопроект, существенно ограничивающий ставки по займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что депутаты предлагают снизить ставки по микрокредитам в пять раз — Народные депутаты инициировали законопроект, существенно ограничивающий ставки по займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что депутаты предлагают снизить ставки по микрокредитам в пять раз — с 5% до 1% в день

Во что вложить деньги в 2023 году? Украинский экономист Андрей Новак считает, что если это какие-то небольшие деньги, то лучше положить их в банк под депозит. Другая форма Украинский экономист Андрей Новак считает, что если это какие-то небольшие деньги, то лучше положить их в банк под депозит. Другая форма хранения денег — в драгоценных металлах, прежде всего в золоте. Вложить сбережения можно в недвижимость или в землю. И самой высокой формой заработка на своих капиталах экономист называет предпринимательскую деятельность.

Что будет с курсом евро? Курс евро к доллару на международном рынке поднялся до уровня 1,1, из-за чего в Украине на наличном рынке евро стоит около 41 грн. Экономист Борис Кушнирук прогнозирует, что дальнейшего Курс евро к доллару на международном рынке поднялся до уровня 1,1, из-за чего в Украине на наличном рынке евро стоит около 41 грн. Экономист Борис Кушнирук прогнозирует, что дальнейшего подорожания евро ждать не стоит.

Штрафы для банков. Нацбанк пересмотрел и актуализировал подходы к Нацбанк пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютному законодательству.

Также регулятор снова обязал банки проверять залоговое имущество.

Подход ЕС к классификации товаров. Кабинет министров принял постановление, которое обеспечит имплементацию в законодательство Украины подходов Кабинет министров принял постановление, которое обеспечит имплементацию в законодательство Украины подходов по классификации товаров . Речь идет об имплементации положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС.

Работа компаний во время войны. Как свидетельствуют Как свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка, только 3% компаний с начала полномасштабного вторжения рф в Украину закрылись, в то время как 97% не прекратили работу. И из 97%, фактически 80%, то есть четыре из пяти компаний сегодня открыты или частично открыты, работают, ведут бизнес и не увольняют сотрудников.

Число официальных волонтеров в Украине. По состоянию на середину июня в Украине зарегистрировано почти По состоянию на середину июня в Украине зарегистрировано почти 5 тысяч официальных волонтеров . Сбор на банки — один из распространенных способов для волонтеров аккумулировать пожертвования. По данным monobank, на начало мая текущего года 38 963 украинца открыли банки для сбора средств. Это почти в 8 раз больше списка официально зарегистрированных волонтеров.

«Новая почта» в Румынии. Оператор экспресс-доставки «Новая почта» открыл первое отделение Оператор экспресс-доставки «Новая почта» открыл первое отделение Nova Post в Бухаресте — столице Румынии. Срок доставки из Румынии в Украину составляет от 5 дней. Отделение Nova Post открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. В нем можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг.

Заработать на ютубе. Сегодня YouTube является вторым посещаемым сайтом в мире. Один из факторов невероятной популярности YouTube — возможность зарабатывать на своих видео. Некоторые воспринимают такие доходы как приятный бонус. Но есть и те, для которых YouTube стал полноценной работой. Finance.ua решил исследовать, сколько зарабатывают популярные блогеры и как зарабатывать на видео:

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