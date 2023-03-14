День финансов: подача деклараций, штрафы водителям, российские $80 млрд в оффшорах — Finance.ua

День финансов: подача деклараций, штрафы водителям, российские $80 млрд в оффшорах
Во вторник, 14 марта, стало известно, за что чаще всего штрафуют водителей в Украине, можно ли не платить штрафы и что за это будет. Об этом говорится в новой статье:
За что чаще всего штрафуют водителей в Украине
В ЕС хотят ввести общие правила и штрафы для водителей. Согласно новой директиве, которую вскоре планируют ввести, изменения будут касаться всех стран-членов ЕС. Согласно готовящейся 4 директиве ЕС, если у водителя заберут права в одной из европейских стран, например, во Франции или в Италии, он не сможет управлять автомобилем и в других странах.
россия накопила $80 млрд в оффшорах. россии удалось накопить в оффшорах около трети сверхприбылей на общую сумму $227 миллиардов, полученных в прошлом году от экспорта российских товаров.
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