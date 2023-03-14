День финансов: подача деклараций, штрафы водителям, российские $80 млрд в оффшорах — Finance.ua
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День финансов: подача деклараций, штрафы водителям, российские $80 млрд в оффшорах

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Во вторник, 14 марта, стало известно, за что чаще всего штрафуют водителей в Украине, можно ли не платить штрафы и что за это будет. Об этом говорится в новой статье:

За что чаще всего штрафуют водителей в Украине

24&nbsp;июля изменился механизм подготовки и&nbsp;переподготовки водителей.
24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей.
В ЕС хотят ввести общие правила и штрафы для водителей. Согласно новой директиве, которую вскоре планируют ввести, изменения будут касаться всех стран-членов ЕС. Согласно готовящейся 4 директиве ЕС, если у водителя заберут права в одной из европейских стран, например, во Франции или в Италии, он не сможет управлять автомобилем и в других странах.
россия накопила $80 млрд в оффшорах. россии удалось накопить в оффшорах около трети сверхприбылей на общую сумму $227 миллиардов, полученных в прошлом году от экспорта российских товаров.
Антикоррупционная программа. Кабинет Министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы.
В какие страны выезжают украинские айтишники. В октябре-ноябре 2022 года DOU провели опрос украинских ІТ-специалистов, ныне живущих за границей. Узнавали об их мотивации релоцироваться, выборе страны, удовлетворенности переездом, планах на возвращение и т.д. Вот самое интересное из исследования.
30% украинцев сейчас официально безработные. Аналитики портала проанализировали рынок труда и предложения образовательных курсов и собрали 5 профессий, пользующихся спросом на рынке, и которыми можно быстро овладеть.
Декларация о доходах за 2022 год. Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета ВР Нина Южанина.
«Посылка в кредит». Некоторые клиенты украинского почтового оператора «Новая почта» смогут не платить за «Посылку в кредит». В компании объявили акцию, в рамках которой обещают рандомно оплатить такую услугу 30 украинцам.
  • NovaPay анонсировала выпуск кредитных карт и облигаций для клиентов «Новой почты».
Пенсионный фонд ввел оплату добровольных взносов онлайн. С 14 марта уплатить добровольные пенсионные взносы можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
Какими смартфонами пользуются украинцы? Большинство украинцев традиционно предпочитают смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет. В феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году — 16%.
По материалам:
Finance.ua
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