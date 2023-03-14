День финансов: подача деклараций, штрафы водителям, российские $80 млрд в оффшорах — Finance.ua

День финансов: подача деклараций, штрафы водителям, российские $80 млрд в оффшорах Сегодня 17:50

Во вторник, 14 марта, стало известно, за что чаще всего штрафуют водителей в Украине, можно ли не платить штрафы и что за это будет. Об этом говорится в новой статье:

24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей.

В ЕС хотят ввести общие правила и штрафы для водителей. Согласно новой директиве, которую вскоре Согласно новой директиве, которую вскоре планируют ввести, изменения будут касаться всех стран-членов ЕС. Согласно готовящейся 4 директиве ЕС, если у водителя заберут права в одной из европейских стран, например, во Франции или в Италии, он не сможет управлять автомобилем и в других странах.

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Антикоррупционная программа. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы.

В какие страны выезжают украинские айтишники. В октябре-ноябре 2022 года DOU провели опрос украинских ІТ-специалистов, ныне живущих за границей. Узнавали об их мотивации релоцироваться, выборе страны, удовлетворенности переездом, планах на возвращение и т.д. Вот самое В октябре-ноябре 2022 года DOU провели опрос украинских ІТ-специалистов, ныне живущих за границей. Узнавали об их мотивации релоцироваться, выборе страны, удовлетворенности переездом, планах на возвращение и т.д. Вот самое интересное из исследования

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Декларация о доходах за 2022 год. Украинские беженцы должны подать Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета ВР Нина Южанина.

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NovaPay анонсировала выпуск кредитных карт и облигаций для клиентов «Новой почты».

Пенсионный фонд ввел оплату добровольных взносов онлайн. С 14 марта уплатить С 14 марта уплатить добровольные пенсионные взносы можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Какими смартфонами пользуются украинцы? Большинство украинцев традиционно Большинство украинцев традиционно предпочитают смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет. В феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году — 16%.

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