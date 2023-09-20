День финансов: почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго, нардепы открыли е-декларации — Finance.ua

День финансов: почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго, нардепы открыли е-декларации Сегодня 17:45

В среду, 20 сентября, мы разбирались, почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго:

Нардепы открыли е-декларации. Верховная Рада Украины на заседании 20 сентября 341-м голосом «за» поддержала Верховная Рада Украины на заседании 20 сентября 341-м голосом «за» поддержала немедленное открытие деклараций чиновников. Напомним, Закон о е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование благосостояния.

Расходы на оборону. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном — на оборону. Об этом Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном — на оборону. Об этом сообщает член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram. По его данным, рассмотрение законопроекта № 10 038 в целом состоится только в октябре.

Единый социальный реестр. В Украине хотят В Украине хотят внедрить Единый социальный реестр для ускорения и оптимизации процесса назначения социальной помощи населению.

Пенсии украинцев увеличатся в 2024 году. В следующем году пенсии украинцев будут В следующем году пенсии украинцев будут выше , чем в этом году. Ожидается, что доходы Пенсионного фонда возрастут на 100 млрд грн. Это позволит пересмотреть размер выплат и выплачивать гражданам больше.

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Выплаты до 1000 евро для беженцев. Украинские беженцы в Литве с видом на Украинские беженцы в Литве с видом на жительство или картой от миграционной службы могут получить финансовую помощь, которую спонсирует Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ). Деньги пойдут на частичное покрытие платы за жилье, с чем у многих украинцев проблемы.

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Как и сколько украинцы могут приобрести валюты в банках. Украинцы могут покупать иностранную валюту Украинцы могут покупать иностранную валюту несколькими способами. К примеру, они могут обменять гривны на доллары в обменных пунктах, на черном рынке или обратиться в отделение банковского учреждения. Что касается курса, то, как правило, в банках он самый выгодный, поэтому количество валюты там может быть ограничено.

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