День финансов: почему Дубай такой богатый и возможно ли в Украине снижение налогов — Finance.ua

День финансов: почему Дубай такой богатый и возможно ли в Украине снижение налогов Сегодня 17:45

В среду, 9 августа, мы разбирались в новой статье, почему Дубай настолько богат и почему до сих пор не «проел» все деньги:

Возможно ли в Украине снижение налогов? Идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство. Об этом Идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Закон об инвестнянях». Верховная Рада внесла Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известный как «закон об инвестнянях». Как сообщалось, соответствующий законопроект правительство одобрило в октябре 2022 года. Верховная Рада проголосовала за его принятие в первом чтении в апреле 2023 года.

Кого чаще всего ищут работодатели. Работодатели в основном ищут представителей рабочих профессий и работников сферы торговли и услуг. Об этом говорится в Работодатели в основном ищут представителей рабочих профессий и работников сферы торговли и услуг. Об этом говорится в ответе Государственной службы занятости.

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Зарплаты растут третий месяц подряд. В июле средняя зарплата В июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.

Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен. Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно, чтобы на протяжении всего трудового стажа зарплата была в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что сейчас это около 40 тысяч гривен в месяц.

Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать. Согласно закону Украины № 646-IX от 02.06.2020 получить надбавку могут пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста.

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в июле. Украинский Украинский маркетплейс Dim. Ria проанализировал цены и количество предложений на новостройки и вторичный рынок недвижимости. По состоянию на конец июля 2023 года в Украине работают 74% отделов продаж новостроек.

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