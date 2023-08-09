День финансов: почему Дубай такой богатый и возможно ли в Украине снижение налогов — Finance.ua

День финансов: почему Дубай такой богатый и возможно ли в Украине снижение налогов
В среду, 9 августа, мы разбирались в новой статье, почему Дубай настолько богат и почему до сих пор не «проел» все деньги:
Почему Дубай такой богатый🏝️
Возможно ли в Украине снижение налогов? Идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Закон об инвестнянях». Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известный как «закон об инвестнянях». Как сообщалось, соответствующий законопроект правительство одобрило в октябре 2022 года. Верховная Рада проголосовала за его принятие в первом чтении в апреле 2023 года.
Кого чаще всего ищут работодатели. Работодатели в основном ищут представителей рабочих профессий и работников сферы торговли и услуг. Об этом говорится в ответе Государственной службы занятости.
Номера и техпаспорт на авто по почте. Кабинет министров принял решение, которое позволяет получать водительские права или номерные знаки для автомобилей средствами почтовой связи.
Топ-авто, которые угоняют в Украине в 2023. После активизации угонщиков в начале полномасштабного вторжения, количество автоугонов возвращается на привычній уровень. Самый высокий уровень автопреступности — в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Зарплаты растут третий месяц подряд. В июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.
- Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен. Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно, чтобы на протяжении всего трудового стажа зарплата была в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что сейчас это около 40 тысяч гривен в месяц.
- Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать. Согласно закону Украины № 646-IX от
02.06.2020получить надбавку могут пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста.
Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в июле. Украинский маркетплейс Dim. Ria проанализировал цены и количество предложений на новостройки и вторичный рынок недвижимости. По состоянию на конец июля 2023 года в Украине работают 74% отделов продаж новостроек.
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