День финансов: переговоры о вступлении Украины в ЕС, прибыль банков, 12 сервисов для бизнеса в «Дія» — Finance.ua

День финансов: переговоры о вступлении Украины в ЕС, прибыль банков, 12 сервисов для бизнеса в «Дія» Сегодня 17:50

Среда, 8 ноября. Сегодня Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, а Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС. Еврокомиссия обнародовала отчет, в котором зафиксировала прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций на пути к членству в ЕС. Теперь Еврокомиссия обнародовала отчет, в котором зафиксировала прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций на пути к членству в ЕС. Теперь начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Согласно отчету, Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Верховная Рада Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это было уже девятое голосование парламента за продление этих сроков военного положения с начала войны.

«Военный» НДФЛ. Народные депутаты Народные депутаты поддержали закон о перераспределении налога на доходы физических лиц с зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Так, с 1 октября по 31 декабря 2023 года военный НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: 13 млрд грн Госспецсвязи на дроны и столько же — Минобороны на закупку артиллерийских систем.

Налоги на криптовалюту. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий облагать налогом операции с криптовалютой. Проект закона предлагает ввести механизм налогообложения налогом на прибыль предприятий виртуальных активов, а также ввести механизм налогообложения НДФЛ виртуальных активов.

Согласно данным Coinmarketcap, сейчас в мире создано более 1,8 млн криптовалют и с каждым днем ​​эта цифра растет. Миллионы неизвестных широким массам криптовалют приносят своим владельцам неплохие прибыли уже сейчас. Но мало кто знает, как разработать, создать и даже заработать на собственной криптовалюте. Поэтому журналисты и эксперты портала Finance.ua решили создать свой цикл путеводителей под названием «Моя крипта — мое богатство». Первый текст о разработке криптовалюты:

Словакия отказала в военной помощи Украине. Словацкое правительство Словацкое правительство отклонило пакет военной помощи Украине в размере 40,3 млн евро. Бывшее руководство Минобороны Словакии подготовило предложение предоставить Украине 14-й пакет военной помощи на общую сумму 40,3 млн евро, однако новое правительство Роберта Фицо не одобрило это решение.

Передача Украине активов рф. Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о направлении замороженных российских активов на помощь Украине. Законопроект требует от администрации президента США Джо Байдена передать Украине замороженные суверенные активы россии, а также запрещает возможность возвращать российские активы российскому диктатору владимиру путину до тех пор, пока россия не предоставит компенсацию Украине.

Прибыль банков Украины. Платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года Платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 7,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Главным фактором доходности сектора остается рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов.

Зарплаты украинцев выросли на четверть. По По данным Госстата, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 30,1% до 36 604 гривен.

В то же время, по данным Work.ua, в октябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 000 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 до 17 500 грн) и Одесской области (+350 до 17 850 грн).

Кстати, украинские беженцы за рубежом и женщины со статусом ВПЛ смогут получить бесплатное обучение в сфере креативных и IT-индустрий. Одним из условий является владение английским языком на уровне не ниже Intermediate. Новые навыки для начала карьеры можно получить по 13-ти направлениям.

12 услуг для бизнеса в «Дія». Правительство приняло решение, которое позволит экспериментальному проекту «э-Предприниматель» Правительство приняло решение, которое позволит экспериментальному проекту «э-Предприниматель» действовать на постоянной основе . Речь идет о возможности с помощью нескольких кликов на портале «Дія» получить целый пакет услуг. Сейчас услуга «э-Предприниматель» включает 12 опций, но за следующие три года правительство планирует запустить 63 новых цифровых продукта.

Также Кабмин принял постановление, которое позволит родителям в приложении «Дія» оформлять временное разрешение на выезд ребенка, которому не исполнилось 16 лет.

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