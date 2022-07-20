День финансов: отсрочка выплат по внешнему долгу, фиксированная цена на газ, помощь пенсионерам от ООН — Finance.ua

День финансов: отсрочка выплат по внешнему долгу, фиксированная цена на газ, помощь пенсионерам от ООН Сегодня 17:50

В среду, 20 июля, — о государственном долге и социальных выплатах.

Выплаты по внешнему долгу. Правительство опубликовало постановление , которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам — на один год.

Западные правительства согласились. Кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили Кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на год.

Кстати, Кабинет Министров одобрил привлечение гранта в 4,5 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Также вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Действие бесплатного роуминга для украинцев продлили. В Европе продлили действие В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев . Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов. Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев.

Продлили также действие фиксированной цены на газ. Кабмин продлил

Кабмин продлил действие фиксированной цены на природный газ для производителей тепловой энергии до 31 мая 2023 года. Это значит, что «Нафтогаз» продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива.

Правила учета воды и тепла планируют изменить. Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, определяющий Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, определяющий особенности коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения на время военного положения. Так, правительство предлагает отсрочить применение финансовых санкций к предприятиям тепло- и водоснабжения за не установку счетчиков.

Суммы соцвыплат во время войны. Министерство финансов назвало суммы бюджетных соцвыплат с начала войны. Так, за март-июнь 2022 Министерство финансов назвало суммы бюджетных соцвыплат с начала войны. Так, за март-июнь 2022 на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд гривен. В частности, в июне было направлено 42 млрд гривен.

Выплата пенсионерам от ООН. Пенсионеры, не имеющие статуса ВПЛ, могут получить пособие от Минсоцполитики и УВКД ООН в размере 2220 грн. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6660 грн. Чтобы получить пособие, пожилые люди должны были оставить специальную заявку на выплаты Пенсионеры, не имеющие статуса ВПЛ, могут получить пособие от Минсоцполитики и УВКД ООН в размере 2220 грн. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6660 грн. Чтобы получить пособие, пожилые люди должны были оставить специальную заявку на выплаты через платформу єДопомога

Отметим, что с 24 февраля, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, почти 5 млн украинцев лишились работы. Это треть всех занятых в стране. И хотя количество вакансий растет на 10% в неделю, удовлетворить всех нуждающихся в работе отечественный рынок труда пока не в состоянии. И если высококвалифицированным специалистам найти работу проще, то что делать тем, кто не имеет опыта или нужного образования?

В новом материале Finance.ua рассказывает, какие предложения на рынке труда сейчас доступны работникам без опыта работы, что нужно уметь и как правильно составить резюме:

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