День финансов: отмена повышения тарифа на воду, за коррупцию в судах — до 15 лет, новые правила работы обменников
В понедельник, 3 июля, НБУ изменил правила работы пунктов обмена валют, также НБУ усиливает контроль за внесением наличных через терминалы, а НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов.
Отказ от наличных денег. Для реализации плана по переводу экономики Украины полностью на безналичные расчеты необходимо провести ряд мер, в частности амнистию капиталов и комплексную налоговую реформу. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма. Также он прокомментировал обеспокоенность населения относительно платежной инфраструктуры — будет ли возможность производить оплату на всей территории Украины, в частности в селах.
🤑 Кстати, что только не придумывают банки, чтобы заинтересовать клиентов. Дошло до того, что привлекая гривну на депозит, банки готовы платить проценты наперед. Таким образом, клиенты могут воспользоваться заработанным, не дожидаясь, пока истечет срок действия вклада. Finance.ua сэкономил ваше время и собрал в едином материале несколько предложений авансовой выплаты процентов: 👇
🤑 Кстати, что только не придумывают банки, чтобы заинтересовать клиентов. Дошло до того, что привлекая гривну на депозит, банки готовы платить проценты наперед. Таким образом, клиенты могут воспользоваться заработанным, не дожидаясь, пока истечет срок действия вклада. Finance.ua сэкономил ваше время и собрал в едином материале несколько предложений авансовой выплаты процентов: 👇
Вклады, по которым вы получите проценты авансом💰
За коррупцию в судах светит до 15 лет. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года «Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия».
Бизнес третий месяц положительно оценивает свои перспективы. Бизнес, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны, третий месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
Крупнейшие доноры Украины в июне. За июнь в государственный бюджет поступило $3 млрд внешнего финансирования. Около 40% привлеченных средств были получены в форме грантов на безвозвратных условиях.
- Премьер Испании объявил о новой помощи Украине на 55 млн евро: часть уйдет в поддержку бизнеса.
- Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминированию.
- Производителя Domestos, Lipton, Axe и Dove признали спонсором войны.
- Украина ввела санкции против 190 физлиц и 290 компаний.
Водителям разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто. При государственной регистрации авто по желанию человека будет предоставлено право выбора номерного знака с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров.
Выплаты из-за подрыва Каховской ГЭС. Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременного материального пособия в любом управлении социальной защиты.
Повышение пенсии в июле 2023 года. 1 июля 2023 года в Украине пройдет очередная индексация пенсий. Но в этот раз она коснется не всех категорий пенсионеров. Кроме того, некоторые пенсионеры при выходе на пенсию смогут получить единовременное денежное пособие от государства. Кому предстоит повышение пенсии в июле и кому положено 10 пенсий — рассказываем в этом материале.
- Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ и лицам, временно проживающим за рубежом.
Поделиться новостью