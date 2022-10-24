День финансов: отключение света, отделение ЕС от газа из россии, обзор криптокошельков — Finance.ua

День финансов: отключение света, отделение ЕС от газа из россии, обзор криптокошельков Сегодня 17:50

В понедельник, 24 октября, экс-главу НБУ Шевченко объявили в розыск, а премьер Шмыгаль объяснил, к каким последствиям может привести задержка финансирования ЕС.

Отключения света. В Киеве и семи областях Украины понедельник начался с В Киеве и семи областях Украины понедельник начался с ограничения потребления электроэнергии . Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. В Укрэнерго заявили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что графики могут быть пересмотрены.

В КГГА также добавили, что решили начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.

Помощь от ЕС. Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка чревата ужасающими последствиями. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка чревата ужасающими последствиями. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий , если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Берлине и призвал к инвестированию в послевоенное восстановление Украины.

«Окончательное отделение» ЕС от газа из россии. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от россии . «Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от россии. Мы зависели на 40%, а теперь только на 7%», — сказал он. В начале полномасштабного вторжения достижение энергонезависимости ЕС от рф прогнозировалось до 2027 года.

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