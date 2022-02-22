День финансов: остановка сертификации Северного потока-2, курс гривны, субсидии для пенсионеров — Finance.ua

День финансов: остановка сертификации Северного потока-2, курс гривны, субсидии для пенсионеров

Сегодня 18:00

Вторник, 22 февраля, основные события дня:

Германия останавливает сертификацию Северного потока-2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта «Северный поток-2» после признания Россией террористических группировок «Л/ДНР».

Также в НБУ сообщили, что регулятор не намерен вводить административные ограничения на финансовом рынке.

Котировки среднесрочных и долгосрочных евробондов Украины опустились до новых минимумов.



Рубль стал самой нестабильной валютой в мире.

Курс гривны в ближайшее время. На На курс гривны, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров. Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU. При этом Нацбанк за неделю продал из резервов 503 млн долл., но в кратковременные периоды, когда рынок был спокойнее, НБУ даже приобрел обратно в резервы 50 млн долл.

В какой валюте и в каких банках украинцы хранят сбережения. В начале 2022 года украинцы В начале 2022 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 675,6 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 37% вкладов было в иностранной валюте.

при этом Верховная Рада смягчила наказание за нарушения при вывозе валюты.

Кстати, узнать что такое инфляция, как она появилась, как работает и для чего она нужна, вы можете, посмотрев новое видео.

С 1 мая в некоторых областях снизят тарифы на газ. Уже с мая в Украине будут производить Уже с мая в Украине будут производить учет газа по европейским стандартам. Это значит, что голубое топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. Потребители, которые получают газ с меньшей теплотой сгорания могут рассчитывать на снижение сумм в платежках.

Субсидии для пенсионеров. Право на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги Право на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги имеют далеко не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии.

Судебный сбор в 2022 году. В связи с увеличением прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2022 году возрастут В связи с увеличением прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2022 году возрастут суммы судебного сбора: по состоянию на 1 января 2022 года установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц в размере 2481 гривна.

Для «несущественных» путешествий в страны ЕС с 1 марта вводят новые правила. Совет ЕС принял Совет ЕС принял новые рекомендации по временным ограничениям на «несущественные» путешествия в страны Евросоюза, согласно которым с 1 марта такие путешествия будут разрешены людям с действующими COVID-сертификатами.

Если же вы собрались путешествовать на собственном авто и вам нужно оформить КАСКО, мы показали на примере, как оформить и получить выплату даже если вы — кот:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью