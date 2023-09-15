День финансов: основные показатели Госбюджета, индексация пенсий, новые санкции против рф — Finance.ua

День финансов: основные показатели Госбюджета, индексация пенсий, новые санкции против рф Сегодня 17:50

Пятница, 15 сентября. Сегодня правительство одобрило проект бюджета на следующий год, а также ряд важных решений.

Главные характеристики Госбюджета. Кабмин утвердил Кабмин утвердил проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн. Кроме того, предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7 100 гривен, а с 1 апреля — до 8 000 гривен.

Кабинет Министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 до 2361 гривен. Такие характеристики содержатся в проекте государственного бюджета.

В Нацбанке добавили, что регулятор не ориентируется на курс гривны к доллару, который правительство закладывает в своих расчетах в государственный бюджет. Но центробанк сотрудничает с органами, для которых важен бюджетный курс.

Выплаты военным. Кабмин пересмотрел выплаты некоторым категориям военнослужащих. Надбавки Кабмин пересмотрел выплаты некоторым категориям военнослужащих. Надбавки смогут получить раненые защитники и военные инструкторы.

Достижение гендерного равенства. Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию преодоления Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года. Появится принцип равной оплаты труда за аналогичную работу или труд равной ценности, независимо от гендера, а если работодатель будет их нарушать, работник сможет защитить свои права в суде.

Доступные кредиты расширят. Правительство Правительство усовершенствовало механизмы государственной поддержки бизнеса по программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Суть предлагаемых изменений — восстановление и развитие.

Новые правила получения водительских прав. В Украине В Украине ввели проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному управлению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД.

Украинцы активно открывают депозиты. , объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, в августе вырос на 1,1% до 977,362 млрд гривен. По данным Нацбанка , объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, в августе вырос на 1,1% до 977,362 млрд гривен.

Ситуация на валютном рынке будет «новой». Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует , что на следующей неделе курс доллара будет находиться в коридоре 36,80−37,80 грн/$. «Есть достаточно оснований считать, что в течение 18−24 сентября ситуация на наличном валютном рынке будет несколько „новой“ после принятых решений 14 сентября», — сказал эксперт.

Коломойский получил новое подозрение. Олигарх Игорь Коломойский Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен.

Новые санкции против рф. Соединенные Штаты ввели Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против российской федерации. Под ограничения попали банки, фабрики и суда. Также под ограничения попали 24 физических лица, среди них граждане Грузии и Польши.

Корпоративная страховка. Соцпакет — это волшебное слово, которым наполнены объявления о работе. Как показывают опросы, более 70% украинцев считают наличие соцпакета важным плюсом при трудоустройстве, и добровольное медицинское страхование — самый первый и обязательный пункт. В новой статье рассказываем, почему ДМС важно во время войны и как выбрать страховую компанию:

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