День финансов: оплата ЕСВ для ФЛП, 13 неординарных вакансий июля, ситуация на рынке жилья — Finance.ua

День финансов: оплата ЕСВ для ФЛП, 13 неординарных вакансий июля, ситуация на рынке жилья
В четверг, 20 июля, мы рассказали в новой статье, с какой картой выгоднее тратить деньги на авто. Смотрите наш рейтинг лучших кредиток для водителей.
🆕 Рейтинг кредитных карт для водителей🚗
Уплата ЕСВ для ФЛП. 30 июня 2023 года парламент в целом проголосовал за отмену льготной налоговой ставки в 2% (законопроект № 8401). Законопроект уже направлен на подпись президенту, на сайте Рады есть текст с подписью главы парламента. Так что уже можно делать вывод о том, что добровольную уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей (ФЛП) оставили до конца военного положения.
Официальный курс доллара. На данный момент у Национального банка Украины нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара в ту или иную сторону на фоне усиления гривны.
📽️ Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев рассказал, что будет с зерновой сделкой и как это повлияет на курс доллара:
Онлайн система бронирования работников. Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации намерены внедрить механизм электронного бронирования военнообязанных работников.
13 неординарных вакансий июля. Аналитики портала robota.ua подготовили новую подборку интересных и неординарных вакансий. Узнайте, какие неординарные вакансии сегодня предлагают в Украине и чего ожидают работодатели от потенциальных сотрудников.
Ситуация на рынке жилья. Осенью эксперты ожидают некоторого оживления. Причины таких прогнозов разные: от традиционного оживления деловой активности осенью, психологической потребности жить дальше даже во время войны — до запуска новой программы кредитования от Укрфинжилье, которая начнет работать с 1 августа.
Денежное довольствие военных в 2023 году. Военные в Украине, кроме денежного довольствия, имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения, как во время военной службы, так и после увольнения.
Что будут спрашивать для разрешения на въезд в ЕС. Разрешения на поездку в ЕС для туристов из третьих стран должны вступить в силу в 2024 году. Авторизации для въезда в Шенген будут подлежать граждане 60 безвизовых стран, включая Украину.
Поделиться новостью