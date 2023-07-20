День финансов: оплата ЕСВ для ФЛП, 13 неординарных вакансий июля, ситуация на рынке жилья — Finance.ua

День финансов: оплата ЕСВ для ФЛП, 13 неординарных вакансий июля, ситуация на рынке жилья Сегодня 17:50

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Уплата ЕСВ для ФЛП. 30 июня 2023 года парламент в целом проголосовал за отмену льготной 30 июня 2023 года парламент в целом проголосовал за отмену льготной налоговой ставки в 2% (законопроект № 8401). Законопроект уже направлен на подпись президенту, на сайте Рады есть текст с подписью главы парламента. Так что уже можно делать вывод о том, что добровольную уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей (ФЛП) оставили до конца военного положения.

Официальный курс доллара. На данный момент у Национального банка Украины нет На данный момент у Национального банка Украины нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара в ту или иную сторону на фоне усиления гривны.

Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев рассказал, что будет с зерновой сделкой и как это повлияет на курс доллара: 📽️

Онлайн система бронирования работников. Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации намерены внедрить механизм электронного бронирования военнообязанных работников.

13 неординарных вакансий июля. Аналитики портала robota.ua Аналитики портала robota.ua подготовили новую подборку интересных и неординарных вакансий. Узнайте, какие неординарные вакансии сегодня предлагают в Украине и чего ожидают работодатели от потенциальных сотрудников.

Ситуация на рынке жилья. Осенью эксперты Осенью эксперты ожидают некоторого оживления. Причины таких прогнозов разные: от традиционного оживления деловой активности осенью, психологической потребности жить дальше даже во время войны — до запуска новой программы кредитования от Укрфинжилье, которая начнет работать с 1 августа.

Денежное довольствие военных в 2023 году. Военные в Украине, кроме денежного Военные в Украине, кроме денежного довольствия , имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения, как во время военной службы, так и после увольнения.

Что будут спрашивать для разрешения на въезд в ЕС. Разрешения на Разрешения на поездку в ЕС для туристов из третьих стран должны вступить в силу в 2024 году. Авторизации для въезда в Шенген будут подлежать граждане 60 безвизовых стран, включая Украину.

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