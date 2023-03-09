День финансов: оформление паспорта себе и ребенку, выплаты семьям погибших волонтеров, новые тарифы Starlink — Finance.ua

День финансов: оформление паспорта себе и ребенку, выплаты семьям погибших волонтеров, новые тарифы Starlink
В четверг, 9 марта, расскажем, как одновременно оформить паспорт себе и ребенку и какие схемы телефонных мошенничеств работают до сих пор.
Оформить паспорт одновременно себе и ребенку. В Украине разрешат одновременно получать ID-карты и загранпаспорта детям до 14 лет. Услуга будет действовать параллельно с возможностью оформлять эти документы гражданам от 14 лет. Для этого родителю необходимо подать заявление и соответствующие документы.
- Также Государственная миграционная служба обновила программное обеспечение в системе оформления биометрических документов, из-за чего в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.
Результат 10 пакета санкций. Крупнейшая криптобиржа мира Binance обнародовала новый запрет для граждан россии. россиянам и всем, кто находится на территории государства-агрессора, нельзя будет покупать и продавать иностранные валюты через p2p-сервис. Речь идет о евро и долларе. Главная причина таких решений Binance — десятый пакет санкций ЕС против россии.
Выплаты семьям погибших волонтеров. В случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере 500 прожиточных минимумов.
Сумма потерь Украины от войны. Как рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, прямая сумма потерь Украины от продолжающейся в стране более года полномасштабной войны составляет более 125 миллиардов долларов. Косвенный ущерб достигает до триллиона долларов.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.
Новые тарифы Starlink. Компания Starlink вводит новые тарифы: Roam Regional и Roam Global. Цена за месяц пользования тарифом Roam Regional составляет $95, за Roam Global — $240. Отдельно придется заплатить $600 за оборудование. Starlink RV уже предлагал возможность роуминга, но доступ в интернет был ограничен континентом. Теперь Roam Global позволяет работать терминалу на других континентах.
Производство автономных самолетов. Компания AeroDrone успешно прошла сертификацию своих автономных самолетов и приступила к их массовому производству. Автономные самолеты могут летать автономно более 1000 км, а с установкой бака объемом 350 литров расстояние может увеличиться до 3100 км. Компания уже заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии самолетов в Вооруженные силы Украины.
Временная защита украинцев в ЕС. Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты гражданам Украины до 2025 года. «Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько нужно. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года», — говорят в ЕК.
- В Украине создали мобильное приложение I’m Ukrainian для граждан, которые из-за войны выехали за границу. Оно поможет найти другие необходимые услуги. Приложение доступно только для украинцев. Он интегрировано в «Дія», поэтому именно через нее происходит подтверждение гражданства.
Рынок первичного жилья восстанавливается. Зимой рынок первичного жилья стремительно восстанавливался. По состоянию на конец февраля 2023 г. в Украине работает 72% отделов продаж. На февраль, самая высокая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Киеве — 48 892 грн.
Осторожно, мошенники! В Украине мошенники придумали очередную схему по предоставлению «денежного вознаграждения». На этот раз в соцсети афишировали розыгрыш якобы от почтового оператора «Новая Почта», где можно получить 6 тыс. гривен. Представители «Новой Почты» на официальном сайте и страницах соцсетей опровергли наличие такого розыгрыша.
Мошенники каждый день пытаются придумать что-то новое, все их попытки выманить деньги просто невозможно пересчитать. В новом материале Finance.ua рассказывает о самых популярных схемах мошенников. Этот список не исчерпывающий, поэтому помните главное правило: не поддавайтесь эмоциям и не спешите предоставлять звонящему любую информацию:
Телефонные мошенничества в 2023 году 📳👤
Вклады украинцев. По данным НБУ, в банках-участниках ФГВФЛ насчитывается 65,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 41,3 млрд гривен. Из них 218,3 тысячи вкладов на сумму 444,7 млрд гривен — это депозиты более чем в 600 тысяч гривен.
🎥 Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт рассказывает о новых бенчмарках ОВГЗ от НБУ, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Также эксперт дает свой прогноз курса валют в неделю:
Поделиться новостью