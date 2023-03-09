День финансов: оформление паспорта себе и ребенку, выплаты семьям погибших волонтеров, новые тарифы Starlink — Finance.ua

День финансов: оформление паспорта себе и ребенку, выплаты семьям погибших волонтеров, новые тарифы Starlink Сегодня 17:50

В четверг, 9 марта, расскажем, как одновременно оформить паспорт себе и ребенку и какие схемы телефонных мошенничеств работают до сих пор.

Оформить паспорт одновременно себе и ребенку. В Украине разрешат одновременно получать ID-карты и загранпаспорта детям до 14 лет. Услуга будет действовать параллельно с возможностью оформлять эти документы гражданам от 14 лет. Для этого родителю необходимо В Украине разрешат одновременно получать ID-карты и загранпаспорта детям до 14 лет. Услуга будет действовать параллельно с возможностью оформлять эти документы гражданам от 14 лет. Для этого родителю необходимо подать заявление и соответствующие документы

Также Государственная миграционная служба обновила программное обеспечение в системе оформления биометрических документов, из-за чего в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

Результат 10 пакета санкций. Крупнейшая криптобиржа мира Binance обнародовала Крупнейшая криптобиржа мира Binance обнародовала новый запрет для граждан россии . россиянам и всем, кто находится на территории государства-агрессора, нельзя будет покупать и продавать иностранные валюты через p2p-сервис. Речь идет о евро и долларе. Главная причина таких решений Binance — десятый пакет санкций ЕС против россии.

Выплаты семьям погибших волонтеров. В случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам В случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере 500 прожиточных минимумов.

Сумма потерь Украины от войны. Как рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, прямая Как рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, прямая сумма потерь Украины от продолжающейся в стране более года полномасштабной войны составляет более 125 миллиардов долларов. Косвенный ущерб достигает до триллиона долларов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Новые тарифы Starlink. Компания Компания Starlink вводит новые тарифы : Roam Regional и Roam Global. Цена за месяц пользования тарифом Roam Regional составляет $95, за Roam Global — $240. Отдельно придется заплатить $600 за оборудование. Starlink RV уже предлагал возможность роуминга, но доступ в интернет был ограничен континентом. Теперь Roam Global позволяет работать терминалу на других континентах.

Производство автономных самолетов. Компания AeroDrone успешно прошла сертификацию своих Компания AeroDrone успешно прошла сертификацию своих автономных самолетов и приступила к их массовому производству. Автономные самолеты могут летать автономно более 1000 км, а с установкой бака объемом 350 литров расстояние может увеличиться до 3100 км. Компания уже заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии самолетов в Вооруженные силы Украины.

Временная защита украинцев в ЕС. Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты гражданам Украины до 2025 года. «Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько нужно. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года», — говорят в ЕК.

В Украине создали мобильное приложение I’m Ukrainian для граждан, которые из-за войны выехали за границу. Оно поможет найти другие необходимые услуги. Приложение доступно только для украинцев. Он интегрировано в «Дія», поэтому именно через нее происходит подтверждение гражданства.

Рынок первичного жилья восстанавливается. Зимой Зимой рынок первичного жилья стремительно восстанавливался. По состоянию на конец февраля 2023 г. в Украине работает 72% отделов продаж. На февраль, самая высокая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Киеве — 48 892 грн.

Осторожно, мошенники! В Украине мошенники придумали очередную схему по предоставлению «денежного вознаграждения». На этот раз в соцсети афишировали розыгрыш якобы от почтового оператора «Новая Почта», где можно получить 6 тыс. гривен. Представители «Новой Почты» на официальном сайте и страницах соцсетей В Украине мошенники придумали очередную схему по предоставлению «денежного вознаграждения». На этот раз в соцсети афишировали розыгрыш якобы от почтового оператора «Новая Почта», где можно получить 6 тыс. гривен. Представители «Новой Почты» на официальном сайте и страницах соцсетей опровергли наличие такого розыгрыша

Мошенники каждый день пытаются придумать что-то новое, все их попытки выманить деньги просто невозможно пересчитать. В новом материале Finance.ua рассказывает о самых популярных схемах мошенников. Этот список не исчерпывающий, поэтому помните главное правило: не поддавайтесь эмоциям и не спешите предоставлять звонящему любую информацию:

Вклады украинцев. По данным НБУ, в банках-участниках ФГВФЛ насчитывается 65,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 41,3 млрд гривен. Из них 218,3 тысячи вкладов на сумму 444,7 млрд гривен — это По данным НБУ, в банках-участниках ФГВФЛ насчитывается 65,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 41,3 млрд гривен. Из них 218,3 тысячи вкладов на сумму 444,7 млрд гривен — это депозиты более чем в 600 тысяч гривен

🎥 Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт рассказывает о новых бенчмарках ОВГЗ от НБУ, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Также эксперт дает свой прогноз курса валют в неделю:

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