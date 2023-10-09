День финансов: обязательства Украины перед МВФ, дополнительные признаки дефолта должников, регулирование ИИ в Украине — Finance.ua

День финансов: обязательства Украины перед МВФ, дополнительные признаки дефолта должников, регулирование ИИ в Украине Сегодня 17:50

Понедельник, 9 октября. Как ВПЛ получить работу при переселении, и как застраховаться от снижения ставки на депозиты.

Обязательства Украины перед МВФ. Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа. Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей рассказал о Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа. Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей рассказал о четырех вопросах

Также, по его словам, международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы как налоговые, так и таможенные.

Дополнительные признаки дефолта должников. Национальный банк Национальный банк продолжает постепенное возобновление «довоенных» требований к банкам. По данным НБУ, возобновляются требования о признании банком дефолта должника, если должник уплатил долг в объеме меньше объема доходов, признанного банком, или произошло уменьшение процентной ставки по кредиту более чем на 30% от первичных условий договора, что не вызвано изменением рыночных условий.

Кстати, НБУ продал на межбанке на прошлой неделе рекордные в этом году $1,2 млрд.

ВАКС закрыл дело «Роттердам+». Высший антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела так называемой формулы Роттердам+ из-за истечения срока досудебного расследования. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласилась с таким решением.

Оформление вида на жительство. В подразделениях ГП «Документ» за границей В подразделениях ГП «Документ» за границей можно оформить вид на постоянное проживание в Украине для иностранцев и лиц без гражданства. Подать документы можно в подразделениях в Варшаве, Берлине, Братиславе, Мадриде и Стамбуле. В ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в Праге.

В Украине будут регулировать ИИ. Минцифры Минцифры разработало документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.

Война в Израиле. Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил , что поддержка Украины со стороны Европейского совета не претерпит изменений на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Инвесторы внимательно следят за происходящим на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков. По мнению аналитиков, растущий геополитический риск может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на агрессивно распродающиеся казначейские облигации США.

Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума.

Германия приостановила программы финансовой помощи Палестине и, вероятно, совсем их отменит из-за нападения ХАМАСа на Израиль.

Полезные источники для ВПЛ. При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. Одним из ключевых факторов интеграции является наличие работы. Минреинтеграции При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. Одним из ключевых факторов интеграции является наличие работы. Минреинтеграции собрало список учреждений , которые помогут быстрее трудоустроиться на новом месте.

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