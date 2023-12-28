День финансов: обязательства перед МВФ, пакет военной помощи США, состояние банковской системы — Finance.ua

День финансов: обязательства перед МВФ, пакет военной помощи США, состояние банковской системы Сегодня 17:40

В четверг, 28 декабря, мы исследовали в новой статье, что должна сделать Украина, чтобы финансирование по программе EFF продолжилось:

США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году. Соединенные Штаты 27 декабря Соединенные Штаты 27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.

Состояние банковской системы. Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения. Об этом Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения. Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный. По словам Пышного, НБУ берег курсовую устойчивость и успешно перешел к управляемой гибкости обменного курса, которая усилит адаптивность экономики и финансовой системы, минимизирует накопление рисков.

Сумма международной помощи за последний месяц 2023 года. В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 5 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи.

Свириденко предупредила о тяжелых последствиях отсутствия западной помощи.

При этом Гетманцев уверяет, что все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме.

Сохраняют ли IT-компании рабочее место и зарплаты мобилизованным. 79% находящихся на службе в Силах обороны айтишников сказали, что компании сохраняют за ними рабочие места на время пребывания в армии. Об этом они 79% находящихся на службе в Силах обороны айтишников сказали, что компании сохраняют за ними рабочие места на время пребывания в армии. Об этом они рассказали в опросе Dou.

Итоги 2023 года на рынке недвижимости. Украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год. Наибольшее Украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год. Наибольшее количество активных отделов продаж в Тернопольской области — 97%. Если сравнивать с январем 2023 года, то количество активных отделов продаж уменьшилось в Запорожской и Сумской областях — на 18%.

Трехлетний план мероприятий в сфере борьбы с отмыванием «грязных» средств. Кабинет Министров утвердил План мероприятий на период до 2026 года, Кабинет Министров утвердил План мероприятий на период до 2026 года, направленных на предотвращение возникновения и уменьшение негативных последствий легализации доходов, полученных преступным путем.

Правительство приняло ряд постановлений для дополнительной социальной поддержки граждан во время войны.

Министр финансов сообщил, сколько средств Украина ежедневно тратит на войну.

Что будет с пенсиями в 2024 году без международной помощи. При недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на При недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

Новые налоги ФЛП. В Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется В Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности. Правда, произойдет такая реформа не в ближайшее время.

Кстати, вышло новое видео, где есть наш эксперт Алексей Козырев отвечает на вопрос, что будет с курсом доллара в январе 2024 года:

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