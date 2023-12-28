День финансов: обязательства перед МВФ, пакет военной помощи США, состояние банковской системы — Finance.ua
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День финансов: обязательства перед МВФ, пакет военной помощи США, состояние банковской системы

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В четверг, 28 декабря, мы исследовали в новой статье, что должна сделать Украина, чтобы финансирование по программе EFF продолжилось:

Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность

США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году. Соединенные Штаты 27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.
Состояние банковской системы. Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения. Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный. По словам Пышного, НБУ берег курсовую устойчивость и успешно перешел к управляемой гибкости обменного курса, которая усилит адаптивность экономики и финансовой системы, минимизирует накопление рисков.
Сумма международной помощи за последний месяц 2023 года. В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 5 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи.
  • Свириденко предупредила о тяжелых последствиях отсутствия западной помощи.
  • При этом Гетманцев уверяет, что все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме.
Сохраняют ли IT-компании рабочее место и зарплаты мобилизованным. 79% находящихся на службе в Силах обороны айтишников сказали, что компании сохраняют за ними рабочие места на время пребывания в армии. Об этом они рассказали в опросе Dou.
Итоги 2023 года на рынке недвижимости. Украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год. Наибольшее количество активных отделов продаж в Тернопольской области — 97%. Если сравнивать с январем 2023 года, то количество активных отделов продаж уменьшилось в Запорожской и Сумской областях — на 18%.
Трехлетний план мероприятий в сфере борьбы с отмыванием «грязных» средств. Кабинет Министров утвердил План мероприятий на период до 2026 года, направленных на предотвращение возникновения и уменьшение негативных последствий легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Правительство приняло ряд постановлений для дополнительной социальной поддержки граждан во время войны.
  • Министр финансов сообщил, сколько средств Украина ежедневно тратит на войну.
Что будет с пенсиями в 2024 году без международной помощи. При недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.
Новые налоги ФЛП. В Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности. Правда, произойдет такая реформа не в ближайшее время.
💰 Кстати, вышло новое видео, где есть наш эксперт Алексей Козырев отвечает на вопрос, что будет с курсом доллара в январе 2024 года:
По материалам:
Finance.ua
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