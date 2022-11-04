День финансов: обновленный механизм бронирования военнообязанных, взносы на будущую пенсию, новый председатель правления «Нафтогаза» — Finance.ua

День финансов: обновленный механизм бронирования военнообязанных, взносы на будущую пенсию, новый председатель правления «Нафтогаза» Сегодня 17:40

В пятницу, 4 ноября, Правительство и Верховная Рада приняли ряд важных документов, в частности:

Вклады на будущую пенсию. Парламент Парламент принял законопроект , согласно которому в Украине расширили круг участников системы добровольного социального страхования. Теперь больше людей смогут оплатить взносы на будущую пенсию за себя или за своих родственников.

Закон о бронировании при мобилизации. Также Рада Также Рада разрешила призывать на военную службу военнообязанных, забронированных по государственным структурам.

Авансовый взнос для обменников. Депутаты приняли закон, вводящий обязательную уплату Депутаты приняли закон, вводящий обязательную уплату авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют с 1 января 2023 года.

Защита финансовой системы Украины. ВР приняла в целом законопроект по . ВР приняла в целом законопроект по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Документ предусматривает, в частности, недопуск граждан россии на руководящие должности в банках и финансовых компаниях.

План поддержки промышленности. В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер по поддержке промышленности , в частности, предлагают разрешить ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС.

Выплаты работодателям для уменьшения безработицы. В 2023 году правительство введет новые В 2023 году правительство введет новые программы компенсаций работодателям за трудоустройство некоторых категорий населения, чтобы активизировать ситуацию на рынке труда. Речь идет о компенсациях работодателям за трудоустройство некоторых категорий людей, которые могут испытывать трудности при поиске работы.

Новый председатель правления «Нафтогаза». Кабинет Министров назначил Алексея Чернышева Кабинет Министров назначил Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины» . Напомним, что Чернышев с марта 2020 был министром развития общин и территорий.

Также сегодня говорили о следующем:

Экстренное отключение света в столице. Сегодня утром из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины в Киеве были Сегодня утром из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины в Киеве были лишены электроснабжения 450 тысяч квартир. Это больше, чем в предыдущие дни.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и предсказуемыми.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал столицы понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.

Ставки по депозитам. В Нацбанке ожидают, что до конца 2022 года В Нацбанке ожидают, что до конца 2022 года доходность гривневых депозитов вырастет еще на несколько процентных пунктов. «Мы ожидаем, что депозитные ставки и дальше будут расти, а инфляция со следующего года начнет замедляться», — отметили в НБУ.

Кстати, с момента запуска валютных депозитов по официальному курсу Национального банка украинцы открыли 2,5 тысячи таких вкладов. Средняя сумма вклада составляет около 3 600 долларов.

Военные облигации. Через «Дія» уже продано военных облигаций более чем на 80 млн. Если военная облигация стоит от 900 до 1 тыс. грн, то это более 80 тыс. ценных бумаг. Как отмечают в Минцифре, существует определенный Через «Дія» уже продано военных облигаций более чем на 80 млн. Если военная облигация стоит от 900 до 1 тыс. грн, то это более 80 тыс. ценных бумаг. Как отмечают в Минцифре, существует определенный украинский феномен : как только учащаются обстрелы Украины россией, динамика донатов и покупки военных облигаций растет.

Добавим, что в приложении «Дія» появилась новая военная облигация — «Энергодар».

Также в «Дія» появится возможность сформировать документы об образовании. Такие документы будут использоваться вместо и без дополнительного предъявления обычных.

Новая марка от Укрпочты. Укрпочта выпустила новую Укрпочта выпустила новую почтовую марку «Крымский мост на бис!». Тираж марки составляет 300 тыс. марочных листов или 2,1 млн марок. Приобрести марки можно в отделениях и на сайте Укрпочты, а также в официальных онлайн магазинах Укрпочты на Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Там также можно будет приобрести тематические футболки, свитшоты и магниты.

Фото: Игорь Смелянский

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.