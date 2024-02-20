День финансов: о госдолге, курсе валют и «идеальном банке» для украинцев — Finance.ua

День финансов: о госдолге, курсе валют и «идеальном банке» для украинцев Сегодня 17:50

Вторник, 20 февраля. В этот день десять лет назад российский спецназ начал операцию по захвату Крыма. Так начался самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Finance.ua решил проанализировать, что Украина потеряла и что приобрела в экономическом разрезе за 10 лет войны:

Госдолг Украины. По По данным Министерства финансов, по состоянию на конец 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5,52 трлн грн, или $145,3 млрд. За год он увеличился на 1,44 триллиона гривен или на $33,9 млрд.

Украина ожидает транша от МВФ. В Национальном банке В Национальном банке сообщили , что результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования станет выделение МВФ транша Украине на 890 млн долларов. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получено три транша общим объемом около $4,5 млрд.

Пакет военной помощи из Швеции. Правительство Швеции Правительство Швеции представило самый большой на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро). Этот пакет уже 15-й, который Швеция присылает Украине.

Ждать ли доллар по 39 гривен. Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка заявил , что курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос почти на 1 гривну до 38,50 грн/доллар. По его словам, Нацбанк предупреждал рынок, что возможна большая волатильность на рынке. В то же время в ближайшее время доллар вряд ли достигнет отметки 39 грн/доллар.

Повестки в «Дія». В очередной раз министр цифровой трансформации Михаил Федоров В очередной раз министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил , что повестки не будут раздавать через приложение «Дія». Он объяснил, что «Дія» — это гражданские услуги, гражданский интерфейс, рекомендации услуг. Военный проект более логично выделить в отдельную инфраструктуру.

Также Федоров говорит, что в Минцифре нашли способ лишить врага возможности использовать Starlink на фронте.

Санкции против россии. Европейский Союз Европейский Союз продлил действие санкций против рф, введенных в ответ на оккупацию части территории Украины, до 24 февраля 2025 года.

Кстати, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что страны ЕС смогут согласовать 13-й пакет санкций против россии до 24 февраля.

Кредиты во время войны. Заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй Василий Глазунов на конференции FinYear Заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй Василий Глазунов на конференции FinYear рассказал , что на сегодняшний день финансовые компании в кредитовании вышли на уровень первого квартала 2021 года. Наиболее проблемные регионы — Херсонская, Запорожская, Луганская, Харьковская, Одесская области.

Структура экономики Украины во время войны. Партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза Партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза заявил , что сейчас расходы идут в основном на оборону. Если ситуация будет ухудшаться, то будут урезаться пороговые выплаты и обслуживание внешнего долга, а также социальные выплаты и зарплаты.

Что для украинцев «идеальный банк». Марина Нестерова, R&D директор InMind, на конференции FinYear Марина Нестерова, R&D директор InMind, на конференции FinYear рассказала , что доверяет банкам 61% украинцев. Относительно того, какой должен быть идеальный банк, самое главное, что назвали опрошенные, — чтобы банк имел удобное мобильное приложение и мог предоставлять услуги удаленно.

Новые требования к финансовому рынку. С 1 января 2024 вступили в силу некоторые изменения для финансовых компаний, требующие от них существенных действий. Учреждения должны провести все в соответствие с этими требованиями до 1 июля 2024 года. О том, что изменилось, С 1 января 2024 вступили в силу некоторые изменения для финансовых компаний, требующие от них существенных действий. Учреждения должны провести все в соответствие с этими требованиями до 1 июля 2024 года. О том, что изменилось, рассказал директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук на конференции FinYear.

Официально безработные. По По данным Государственной службы занятости, за 2023 год в стране зарегистрировано 483,2 тыс. безработных, что на 45,6% меньше, чем годом ранее. Наибольшую долю среди зарегистрированных безработных составляют украинцы от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет (по 30% соответственно).

По данным НБУ, украинские банки сократили 20% работников за два года.

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