День финансов: новый транш от ЕС, ограничение процентов по микрокредитам, новый статус английского в Украине — Finance.ua

День финансов: новый транш от ЕС, ограничение процентов по микрокредитам, новый статус английского в Украине Сегодня 17:50

Среда, 22 ноября. Что предусматривает законопроект об английском языке, и как изменятся ставки микрозаймов.

1,5 млрд евро от ЕС. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в среду, что ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро. Поддержка Украины Евросоюзом уже достигла 85 млрд евро.

Английский язык получит новый статус. Верховная Рада Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине. Документ обязывает владеть английским языком госслужащих, работников экстренной помощи и ряд других сфер. Дублирование фильмов будет сохранено.

Ставки по микрокредитам ограничили. Рада Рада приняла в целом законопроект об ограничении ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки. Изменения введут постепенно: за первые 120 дней переходного периода процентная ставка не должна превышать 2,5% в день, за следующие 120 дней — 1,5%.

Также Верховная Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство.

Рада поддержала президентское постановление, предлагающее секторальные санкции против рф и беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.



Возвращение «скифского золота». Министерство культуры и археологический музей Амстердамского университета Министерство культуры и археологический музей Амстердамского университета подписали соглашение о возвращении коллекции «скифского золота» из четырех крымских музеев в Украину. Судебные тяжбы между россией и Украиной по поводу экспонатов длились девять лет.

Дело о банкротстве МАУ. Хозяйственный суд Киева Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ). По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.

Протест польских перевозчиков. Представители польских перевозчиков Представители польских перевозчиков решили продлить блокаду пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года. Кроме того, с 23 ноября расширится блокада на четвертый ПП «Медыка-Шегини».

По данным ЕБА, в среднем одна компания за один день простоя в результате блокады пунктов пропуска теряет около 1 млн гривен. В общей сложности компании с начала простоя понесли убытки минимум на 305,8 млн гривен.

Инвестиции в недвижимость в 2023 году. Сейчас происходит очень оживленный спрос на рынке, Сейчас происходит очень оживленный спрос на рынке, отметили эксперты во время конференции «Жить на проценты». Если июнь еще был периодом, когда инвесторы присматривались, и цена была такая продажная, чтобы продать где-то минус 25−30% от довоенной цены с учетом скорректированного курса доллара, то уже в сентябре рынок «отжался» на 15%. Также на конференции рассказали , что изменится для инвесторов в землю с 2024 года.

Добавим, что, по данным ЛУН Статистика, в среднем женщинам в ІТ придется зарабатывать на квартиру вдвое дольше мужчин. К примеру, если откладывать четверть заработной платы, то отложить на однокомнатную квартиру разработчица в Киеве сможет за 9,2 года, тогда как разработчик — за 4,8.

Выплаты переселенцам. Кабмин Кабмин внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету ВПЛ и выплате им госпомощи. Так, переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

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