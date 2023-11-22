День финансов: новый транш от ЕС, ограничение процентов по микрокредитам, новый статус английского в Украине — Finance.ua

День финансов: новый транш от ЕС, ограничение процентов по микрокредитам, новый статус английского в Украине
Среда, 22 ноября. Что предусматривает законопроект об английском языке, и как изменятся ставки микрозаймов.
1,5 млрд евро от ЕС. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в среду, что ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро. Поддержка Украины Евросоюзом уже достигла 85 млрд евро.
Английский язык получит новый статус. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине. Документ обязывает владеть английским языком госслужащих, работников экстренной помощи и ряд других сфер. Дублирование фильмов будет сохранено.
Ставки по микрокредитам ограничили. Рада приняла в целом законопроект об ограничении ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки. Изменения введут постепенно: за первые 120 дней переходного периода процентная ставка не должна превышать 2,5% в день, за следующие 120 дней — 1,5%.
- Также Верховная Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство.
- Рада поддержала президентское постановление, предлагающее секторальные санкции против рф и беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.
Возвращение «скифского золота». Министерство культуры и археологический музей Амстердамского университета подписали соглашение о возвращении коллекции «скифского золота» из четырех крымских музеев в Украину. Судебные тяжбы между россией и Украиной по поводу экспонатов длились девять лет.
Дело о банкротстве МАУ. Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ). По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.
Протест польских перевозчиков. Представители польских перевозчиков решили продлить блокаду пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года. Кроме того, с 23 ноября расширится блокада на четвертый ПП «Медыка-Шегини».
- По данным ЕБА, в среднем одна компания за один день простоя в результате блокады пунктов пропуска теряет около 1 млн гривен. В общей сложности компании с начала простоя понесли убытки минимум на 305,8 млн гривен.
Инвестиции в недвижимость в 2023 году. Сейчас происходит очень оживленный спрос на рынке, отметили эксперты во время конференции «Жить на проценты». Если июнь еще был периодом, когда инвесторы присматривались, и цена была такая продажная, чтобы продать где-то минус 25−30% от довоенной цены с учетом скорректированного курса доллара, то уже в сентябре рынок «отжался» на 15%. Также на конференции рассказали, что изменится для инвесторов в землю с 2024 года.
- Добавим, что, по данным ЛУН Статистика, в среднем женщинам в ІТ придется зарабатывать на квартиру вдвое дольше мужчин. К примеру, если откладывать четверть заработной платы, то отложить на однокомнатную квартиру разработчица в Киеве сможет за 9,2 года, тогда как разработчик — за 4,8.
Выплаты переселенцам. Кабмин внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету ВПЛ и выплате им госпомощи. Так, переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.
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