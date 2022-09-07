День финансов: «новый налог» на обменники, выезд женщин за границу с 1 октября, 5 млрд евро от ЕС — Finance.ua

День финансов: «новый налог» на обменники, выезд женщин за границу с 1 октября, 5 млрд евро от ЕС Сегодня 17:50

В среду, 7 сентября, рассказываем, как НБУ решил вопрос с нехваткой валюты в банках и как купить золото во время войны.

НБУ поможет банкам решить проблему нехватки наличной валюты в кассах. Регулятор при необходимости будет проводить Регулятор при необходимости будет проводить операции по обмену безналичной валюты банков в наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений. Национальный банк также рекомендует банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение соответствующих трудностей в будущем.

Платформа по привлечению инвестиций. Украина запускает Украина запускает платформу для потенциальных иностранных инвесторов . На платформе собрали инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях. Украина предлагает всем заинтересованным широкое инвестиционное меню потенциальных возможностей на сумму свыше $400 млрд.

Кстати, по словам Президента Владимира Зеленского, полное восстановление Украины после победы в развязанной россией войне будет крупнейшим экономическим проектом в Европе, который теперь можно оценить в более триллиона долларов США. Он призвал бизнесменов планировать инвестиции уже сейчас, не дожидаясь, когда будет победа.

Второй транш ЕС. Еврокомиссия предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере Еврокомиссия предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро . Этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что учреждения, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, ежемесячно платят . Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что учреждения, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, ежемесячно платят авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий в троекратном размере минимальной заработной платы (в 2022 году — 6500 гривен).

Взносы на будущую пенсию. Сегодня парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому украинцы с 16 лет смогут добровольно платить Сегодня парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию и делать пенсионные взносы за родственников. Человек сам сможет определять размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты.

Новый глава Фонда государственного имущества. Также Рада сегодня избрала Также Рада сегодня избрала нового председателя Фонда государственного имущества . Им стал бывший депутат от партии «Голос» и член украинской переговорной делегации с россией Рустем Умеров. Ожидается, что Умеров сможет изменить формат работы Фонда и привлечь инвестиции.

Воинский учет женщин. Минобороны подготовило приказ, которым в очередной раз перенесло сроки постановки женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на Минобороны подготовило приказ, которым в очередной раз перенесло сроки постановки женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%». В Министерстве финансов сообщили, что теперь вместе с программой «Доступные кредиты» будет доступна еще одна функция — В Министерстве финансов сообщили, что теперь вместе с программой «Доступные кредиты» будет доступна еще одна функция — страхование экспортных контрактов

Цены на газ для бытовых клиентов поставщика последней надежды. НКРЭКУ разрешила ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» как поставщику «последней надежды» обеспечивать газом своих бытовых клиентов по цене его базового годового предложения как «обычного» поставщика — НКРЭКУ разрешила ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» как поставщику «последней надежды» обеспечивать газом своих бытовых клиентов по цене его базового годового предложения как «обычного» поставщика — 7,96 грн/куб. м . Срок действия этих условий — 1 мая года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение в Украине.

Купить золото во время войны. Национальный банк с 20 августа снова разрешил банкам продавать в своих отделениях слитки банковских металлов — золота, серебра, платины и палладия. По мнению регулятора, такое решение может способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса с наличной валюты на банковские металлы. Где можно купить золото во время войны и как правильно это сделать, рассказываем в новом материале 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.