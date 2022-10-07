День финансов: новый глава НБУ, проект бюджета на 2023 год, военный учет для женщин — Finance.ua

День финансов: новый глава НБУ, проект бюджета на 2023 год, военный учет для женщин Сегодня 17:50

В пятницу, 7 октября, расскажем о важных решениях Верховной Рады:

Андрея Пышного назначили главой НБУ. Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка — его назначение поддержали в зале Верховной Рады. Во время выступления в Раде он заявил, что курс, определенный НБУ, вполне адекватный и отвечает текущим экономическим реалиям. В то же время он сказал, что не готов сейчас прогнозировать курс.

Европейская Бизнес Ассоциация уже обнародовала 5 первоочередных шагов, которых ждет бизнес от нового главы НБУ.

Рада одобрила проект бюджета в первом чтении. Сегодня парламент утвердил Сегодня парламент утвердил проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. В общей сложности депутаты подали 1270 предложений. На голосовании парламентарии поддержали всего две поправки.

Военный учет для женщин. Рада приняла закон о добровольном порядке Рада приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет . Он предусматривает, что женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Сильная гривна — что это будет означать для Украины. В бюджет 2023 года заложен среднегодовой курс от Минэкономики — 42,2 гривны за доллар. Министр финансов Сергей Марченко считает, что В бюджет 2023 года заложен среднегодовой курс от Минэкономики — 42,2 гривны за доллар. Министр финансов Сергей Марченко считает, что более сильная гривна не особо повлияет на доходы госбюджета.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в среднем на войну Украина тратит около 130 миллиардов гривен ежемесячно. Это огромная сумма средств, которая не может не влиять на рост курса доллара. Нардеп добавил, что именно в этом конфликт между Национальным банком и Министерством финансов.

Отопительный сезон в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сегодня сообщил, что Мэр Киева Виталий Кличко сегодня сообщил, что в столице начинают отопительный сезон для учреждений социальной сферы — больниц, школ, садов и других заведений сферы. Будут подключать объекты к теплу индивидуально — по заявкам их руководителей.

Защита прав инвесторов в недвижимость. Уже с этого месяца правила на рынке недвижимости кардинально изменятся. Согласно закону, который начинает действовать, будущий объект недвижимости приобретает формальные характеристики физически существующего объекта, а инвестор получает права полноценного собственника. Подробнее о том, что меняется для покупателя первички — Уже с этого месяца правила на рынке недвижимости кардинально изменятся. Согласно закону, который начинает действовать, будущий объект недвижимости приобретает формальные характеристики физически существующего объекта, а инвестор получает права полноценного собственника. Подробнее о том, что меняется для покупателя первички — рассказываем здесь

Вопрос покупки жилья всегда очень интересовал и волновал украинцев. Жилье в Украине стоит дорого, и, чтобы накопить на покупку даже небольшой квартиры, пришлось бы откладывать деньги несколько лет, отказывая себе практически во всем. Finance.ua решил провести опрос среди украинских банков по поводу действующих реалий кредитования украинцев. Всю информацию бережно собрали для вас в этом тексте:

Уровень доходов украинцев. С начала войны большая часть граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Согласно . С начала войны большая часть граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Согласно последним исследованиям портала grc.ua, более половины граждан испытывают нехватку средств. Ежемесячно не хватает денег до зарплаты 36% опрошенных, еще 30% сталкивается с нехваткой средств время от времени.

Вместе с тем, согласно результатам опроса Gradus Research, самый высокий показатель трудоустроенности наблюдается среди оставшихся дома украинцев — 66%. Что касается внутренне перемещенных лиц и внешних мигрантов, то среди них 55% и 52% трудоустроены соответственно.

Иранские дроны-камикадзе. 13 сентября ВСУ впервые сбили иранский ударный дрон Шахид-136. С этого момента завершилась интрига о поставках иранских дронов россии. Как они могут изменить ход войны? Что это за оружие? Какие бывают иранские беспилотники и дроны камикадзе? Обо всем этом рассказываем в новом видео:

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