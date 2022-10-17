День финансов: новый функционал Приват24, оплата за проезд банковской картой, депозиты в валюте — Finance.ua

День финансов: новый функционал Приват24, оплата за проезд банковской картой, депозиты в валюте Сегодня 17:50

Приват24 добавил новый функционал. Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей — уплату единого налога и других бюджетных платежей. Об этом сообщает пресс-служба банка. Такая возможность появилась для Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей — уплату единого налога и других бюджетных платежей. Об этом сообщает пресс-служба банка. Такая возможность появилась для всех клиентов ФЛП в обновленной версии мобильного приложения Приват24.

Оплата за проезд по банковской карте. С 15 октября в общественном транспорте столицы С 15 октября в общественном транспорте столицы приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой. Подтверждением работы системы являются фирменные наклейки на валидаторах. Постепенно система заработает на всех маршрутах и единицах общественного транспорта.

Регистрация недвижимого имущества. Украинцы снова Украинцы снова смогут подавать заявки на внесение данных о собственном имуществе в Государственный реестр прав на недвижимое имущество всего в несколько кликов на портале Дія.

Кстати, в столице выросла средняя стоимость аренды квартир. Так, за период с 16 сентября по 16 октября медиана выросла на 7,59%.

При этом в Минреинтеграции рассказали, сколько ВПЛ могут разместить в построенных модульных городах. А правительство продлило период для подачи повторных заявок на выплаты переселенцам до 1 декабря.

Депозиты населения в валюте. В сентябре 2022 года впервые с начала войны был зафиксирован В сентябре 2022 года впервые с начала войны был зафиксирован рост депозитов населения в валюте — на $51 млн, или на 0,6%.

7 волна программы «єРобота». По итогам седьмой волны программы «Собственное дело» 212 победителей По итогам седьмой волны программы «Собственное дело» 212 победителей получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,7 млн грн.

Уровень бедности. Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи оценивает рост уровня бедности в Украине в Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи оценивает рост уровня бедности в Украине в десятикратном размере, а удары по критической инфраструктуре только усугубляют экономическую ситуацию. По его словам, 25% населения будут жить в бедности до конца года по сравнению с чуть более 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может возрасти до 55%.

«Газовая рулетка». Украинцы массово жалуются на облгазы, потому что те игнорируют актуальные показания. Бывают случаи, когда украинцы ежемесячно добросовестно и вовремя передают показания газового счетчика, но в платежках — нули или, наоборот, приписки. ГазПравда подготовила Украинцы массово жалуются на облгазы, потому что те игнорируют актуальные показания. Бывают случаи, когда украинцы ежемесячно добросовестно и вовремя передают показания газового счетчика, но в платежках — нули или, наоборот, приписки. ГазПравда подготовила практические советы для потребителей, как бороться с неточными показаниями в платежках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.