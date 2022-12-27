День финансов: новые тарифы «Новой почты», состояния богатейших украинцев, нюансы жизни в Праге — Finance.ua

День финансов: новые тарифы «Новой почты», состояния богатейших украинцев, нюансы жизни в Праге Сегодня 17:50

Вторник, 27 декабря. Планы и прогнозы на следующий год.

Новый год — новые тарифы. «Новая почта» анонсировала изменения в тарифах, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. В компании объяснили необходимость повышения цен увеличением затрат на оборудование, в частности генераторы, и скачками цен на топливо. Как именно изменятся тарифы — «Новая почта» анонсировала изменения в тарифах, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. В компании объяснили необходимость повышения цен увеличением затрат на оборудование, в частности генераторы, и скачками цен на топливо. Как именно изменятся тарифы — рассказываем здесь

Укрпочта также меняет некоторые тарифы, однако в сторону снижения. С 1 января 2023 г. тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис акционерного общества «Укрпочта» будут снижены на 75%.

Курс доллара и уровень безработицы в 2023 — прогноз МВФ. Оценки МВФ на этот год близки к последним прогнозам правительства и НБУ. По мнению МВФ, в 2023 году реальные зарплаты украинцев сократятся на 2,3%, а инфляция достигнет 22,5%. МВФ не дает прогноз курса, но его расчетную величину не сложно определить с использованием статистических выкладок по платежному балансу. Итак, средний курс по году: 2022 — 32,3 грн/долл., 2023 — 42,8 грн/долл.

Кстати, в Украине официально зарегистрировано 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысяч меньше. Как заявляет нардеп Ярослав Железняк, никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было. По его словам, есть три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы.

Уровень ВВП в следующем году. Несмотря на восстановление во 2-м квартале, Несмотря на восстановление во 2-м квартале, экономика Украины остается подавленной. Как отметили в НБУ, в этом году ВВП упадет примерно на треть, а в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов по энергоинфраструктуре.

Также, по прогнозу НБУ, банки в случае продолжения обстрелов рф и длительного сохранения проблем в энергетике могут потерять около 30% кредитного портфеля.

В то же время, как свидетельствуют данные отчета НБУ, индекс финансового стресса за последнее полугодие был очень волатильным и оставался на достаточно высоком уровне. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.

Госдолг Украины. По данным Минфина, по состоянию на 30 ноября этого года По данным Минфина, по состоянию на 30 ноября этого года государственный и гарантированный государством долг составил 3,93 трлн грн, или $107,46 млрд. В течение месяца сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 158,7 млрд грн, в долларовом — на $4,34 млрд.

Свет на Новый год. В Минэнерго говорят, что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с В Минэнерго говорят, что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии

Отметим, что множество обращений потребителей по поводу неравномерных отключений от электроснабжения со стороны операторов систем распределения оформлены ненадлежащим образом, поэтому они не могут быть рассмотрены. НКРЭКУ объяснила, как правильно оформить обращение.

Состояния богатейших украинцев. Как свидетельствует Как свидетельствует рейтинг Forbes , состояние 20 самых богатых украинцев с начала войны упало более чем на 20 млрд долларов до 22,5 млрд долларов. Больше всех потерял Ринат Ахметов, который продолжает возглавлять рейтинг.

Все нюансы жизни в Праге. Согласно Индексу благосостояния, по качеству жизни Чехия занимает 13 место среди стран Европейского Союза. Страна продолжает регистрировать стабильный поток украинцев, хотя сейчас он и сократился. Мы решили узнать, как живется украинцам в Чехии. На примере проживающей в Праге киевлянки Finance.ua рассказывает обо всех нюансах жизни там: о ценах на аренду недвижимости, работе, зарплатах, медицине, образовании и развлечениях:

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