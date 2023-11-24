День финансов: новые санкции против россиян, приоритеты Минобороны на 2024 год, влияние «Черной пятницы» на курс валют — Finance.ua

День финансов: новые санкции против россиян, приоритеты Минобороны на 2024 год, влияние «Черной пятницы» на курс валют Сегодня 17:50

В пятницу, 24 ноября, расскажем, какие услуги в скором времени появятся в «Дія» и что происходит на границе с Польшей.

Новые санкции против россиян. Зеленский Зеленский ввел санкции против 150 россиян и граждан других стран. В первом списке 60 физических лиц — граждане россии, Украины, Кипра, беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Во втором списке 87 физических лиц — граждане рф.

Ракеты и боеприпасы. Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявил , что закупка ракетного вооружения и боеприпасов — один из приоритетов оборонного бюджета Украины на 2024 год. Также среди приоритетов — текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней.

Добавим, что Кабинет Министров принял постановление, согласно которому ВСУ смогут перемещать через границу военную технику и другие товары в упрощенном порядке.

Кроме того, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, сколько получают украинские солдаты во время учений.

«Военный Шенген». НАТО НАТО считает , что большая бюрократическая волокита мешает передвижению войск по Европе. Там заявляют, что в Европе можно ввести военный Шенген. Это будет зоной свободного военного прохода по типу Шенгенской политической зоны, и она позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части ЕС.

«Черная пятница» и курс валют. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает , что распродажи в магазинах в конце ноября существенно на курс доллара не повлияют. В то же время во время рождественских праздников расходы украинцев будут больше, что может отразиться на наличном валютном рынке.

Самые популярные депозиты. Банкиры Банкиры отмечают , что самый популярный срок размещения для новых гривневых депозитов физических лиц в 2023 году — это 3 месяца. По их мнению, популярными останутся сроки 3 и 6 месяцев.

Переход к Open Banking. Нацбанк активно Нацбанк активно работает над введением в Украине открытого банкинга. Дорожной картой предусмотрено, что НБУ устанавливает определенные рамки, а дальше — банки договариваются о стандартах открытых API.

Оценка стойкости банков. Нацбанк Нацбанк подытожил 1-й этап оценки устойчивости банковской системы. Большинство банков адекватно оценивают потенциальные потери кредитного портфеля и отражают пруденциальные и финансовые резервы под обесценивание кредитов.

Кстати, НБУ выпустил памятную монету с символом следующего года — Драконом с посвящением Вооруженным Силам Украины.

Наибольший спрос в ІТ. По По данным Djinni, в топе среди категорий по уровню спроса: SQL, Data Engineer и Lead Generation. Во всех трех категориях относительно мало кандидатов.

Отметим, что в Министерстве обороны не поддержали предложение сделать гиг-специалистов и ФЛП доступными для бронирования от мобилизации.

Новые услуги в «Дія». Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал , что «Дія», запущенная в 2020 году, уже насчитывает почти 20 млн пользователей. К концу ноября 2023-го в Минцифре работают над рядом новых услуг. Среди них — «єВідновлення», «єНотаріат», документы об образовании, «єБронювання», «єШлюб», «єПідприємець», перерегистрация авто и «Дія Офіс».

2300 грузовиков застряли на границе. На западной границе продолжают бастовать польские перевозчики. По На западной границе продолжают бастовать польские перевозчики. По данным ГНСУ, по состоянию на 24 ноября на польско-украинской границе застряли в очередях около 2300 грузовиков. Через час польская сторона может пропускать как на выезд так, так и въезд по несколько грузовиков.

Украинские компании из-за простоя теряют минимум 1 млн грн в день. Кроме того, намечается дефицит критических товаров, как, например, горючее. Кроме топлива, застрял на границе и другой критический импорт — дроны, тепловизоры, товары медицинского назначения. Почему поляки снова блокируют границу и сколько из-за этого теряет Украина, читайте в новой статье Finance.ua:

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