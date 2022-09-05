День финансов: новые правила торговли валютой, Муниципальный банк Киева, 5 соглашений для евроинтеграции — Finance.ua

День финансов: новые правила торговли валютой, Муниципальный банк Киева, 5 соглашений для евроинтеграции Сегодня 17:50

Понедельник, 5 сентября. Зачем в столице решили создать Муниципальный банк Киева, а Нацбанк изменил правила торговли валютой.

Ослабление валютных ограничений. Банкам с 6 сентября разрешили Банкам с 6 сентября разрешили продавать больше валюты населению . В объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

Также регулятор определил, что банки должны рекомендовать клиентам с задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением реструктуризировать долги. Это должно происходить на условиях, которые не хуже реструктуризации внешней задолженности правительства Украины.

💸 Кстати, участники рынка криптовалют все чаще инвестируют в стейблкоины, преимущественно обеспеченные долларом США. Стейблкойн — общее название криптовалют, обменный курс которых пытаются стабилизировать, привязывая котировки к обычным валютам или, например, к биржевым товарам (золото, нефть). В новом материале Finance.ua решил отдельно остановиться на сущности стейблкойнов. Вместе с партнером материала — биржей криптовалют Binance.com, расскажем об основных аспектах этих криптовалют:

Городской банк Киева. В столице решили В столице решили создать Муниципальный банк Киева . Городские власти намерены подать заявку на участие в открытом конкурсе на вывод с рынка неплатежеспособного банка АО «Банк Сич» и превратить его в универсальный финансовый инструмент города. По мнению первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, Муниципальный банк — это лучший и надежный инструмент для проектного финансирования и работы с Международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами.

5 соглашений для евроинтеграции. Украина и Европейский Союз подписали пять соглашений, являющихся элементом двухлетнего Украина и Европейский Союз подписали пять соглашений, являющихся элементом двухлетнего плана интеграции в Европейский Союз . В частности, было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС «Цифровая Европа», соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере, а также об участии в программе по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis и о предоставлении бюджетной поддержки. Пятым соглашением стал документ, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро.

Новый Премьер Великобритании. Сегодня в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала Сегодня в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс . После оглашения результатов новоизбранный премьер Британии заявила, что для нее большая честь быть избранной лидером партии Тори и новым главой правительства.

Назначение субсидий для ВПЛ. Минсоцполитики предлагает проводить Минсоцполитики предлагает проводить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины. В министерстве уверены, что использование ІТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины.

Кстати, Правительство приняло изменения в Порядок предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным украинцам. В частности, урегулировали вопросы с украинцами, которые не смогли оформить пособие через Дію.

Также 10 поставщиков уже обнародовали сентябрьские цены на газ для бытовых потребителей. Так, стоимость газа колеблется от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Налоги для украинцев в Польше. Польша отказывается от Польша отказывается от удержания налогов в пользу украинской стороны. Власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, которые в этой стране нашли убежище и работают удаленно, уплачивая налог на прибыль в своей стране.

Сервисные центры МВД за рубежом. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что сервисные центры МВД по предоставлению услуг гражданам Украины вскоре Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что сервисные центры МВД по предоставлению услуг гражданам Украины вскоре могут открыться за границей. «Поручаю не медлить с этим управленческим решением и в максимально сжатые сроки обеспечить реализацию общественного запроса», — сообщил министр.

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