День финансов: новые правила для обменников, закон об отборе судей КС, восстановление ІТ-отрасли — Finance.ua

День финансов: новые правила для обменников, закон об отборе судей КС, восстановление ІТ-отрасли Сегодня 17:50

Пятница, 18 августа. Президент подписал закон, необходимый для переговоров о вступлении в ЕС, а Нацбанк обновил порядок обмена валют.

Новые правила обменников. С 19 августа все банки, небанковские финучреждения и операторы почтовой связи будут обязаны на кассе размещать информацию о соответствующем юридическом лице, совершающем операции по купле-продаже иностранной валюты. Также нерезиденты смогут вносить средства на гривневые счета на основании гражданско-правовых договоров, отражающих недавние изменения в украинском законодательстве.

Добавим, что в ночь на 19 августа 2023 г. ПриватБанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов, в результате чего операции с картами будут недоступны.

Требование ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон , регламентирующий отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины. Это один из ключевых законов, необходимых Украине для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства.

Также Зеленский подписал законопроекты об упрощении ввоза антидроновых ружей и другой необходимой техники для Сил обороны Украины.

Кроме того, президент обосновал решение уволить всех руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Оформление документов за границей. Граждане Украины, которые из-за полномасштабной войны вынуждены были уехать за границу, могут оформить и Граждане Украины, которые из-за полномасштабной войны вынуждены были уехать за границу, могут оформить и получить документы в шести странах, где доступен украинский паспортный сервис. Это Польша (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав); Чехия (Прага), Словакия (Братислава), Турция (Стамбул), Испания (Валенсия), Германия (Берлин, Кёльн).

С началом полномасштабной войны многие украинцы уехали за границу и начали там работать. К тому же многие наши соотечественники часто ездили на заработки. Потому возникает логичный вопрос: а стаж работы за границей зачисляется в украинскую пенсию? Объяснение найдете здесь .



По ссылке также рассказываем, как украинцам получить Identifikationsnummer в Германии и для чего он нужен.

В то же время напоминаем, что с 1 сентября изменятся правила предоставления гуманитарного жилья в Чехии.

18 ненадежных инвестпроектов. НКЦБФР сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов — в него включили НКЦБФР сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов — в него включили еще 18 компаний . Такие компании утверждают, что привлекают средства с целью якобы инвестирования, в частности в криптпроекты, оперируя цифровыми активами. Как правило, для граждан это заканчивается полной или частичной утратой активов.

Вакансии в ІТ. До полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обвалился в 7 раз. Сегодня рынок труда в этой категории восстановился на 57%. Сейчас До полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обвалился в 7 раз. Сегодня рынок труда в этой категории восстановился на 57%. Сейчас ІТ-специалисты нужны везде : и в банках, и в транспортных предприятиях, и в сфере торговли.

Предложения по аренде квартир. Как Как показывает статистика , украинцы больше интересуются арендой квартир, чем комнат. Количество запросов по поиску однокомнатных квартир в Киеве в 4,5 раза превышает аналогичные запросы по аренде комнат. Аналитики прогнозируют, что ближе к осени стоимость арендного жилья традиционно может вырасти из-за начала учебного года и окончания периода отпусков. Сейчас же дешевле всего можно арендовать квартиру в Харькове.

Чем ближе осень, тем актуальнее желание жить в теплом, светлом и вообще более комфортном доме, но желательно еще и за меньшие деньги, чем того будут требовать тарифы. Модернизировать дом и улучшить условия проживания в нем возможно — для этого есть вся необходимая поддержка со стороны государства и местных властей даже в условиях войны. О программах энергоэффективности рассказываем в новой статье:

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Новая марка от Укрпочты. Ко Дню Независимости Укрпочта выпустит Ко Дню Независимости Укрпочта выпустит новую почтовую марку «Украина-мать» с изображением монументальной скульптуры. С 18 августа в почтовом маркете открывается предзаказ на набор, включающий марочный лист, художественный конверт и открытки. Есть возможность приобрести не более 10 наборов одновременно.

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