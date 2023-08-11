День финансов: НБУ смягчил ряд валютных ограничений, реальная зарплата в Украине, регистрация транспортных средств — Finance.ua

День финансов: НБУ смягчил ряд валютных ограничений, реальная зарплата в Украине, регистрация транспортных средств Сегодня 17:45

В пятницу, 11 августа, в НБУ сообщили, что смягчили ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также для поддержки социальных инициатив по защите граждан.

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