День финансов: НБУ отозвал банковскую лицензию Укрстройинвестбанка, какие страны повторно предоставляют статус временной защиты — Finance.ua
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День финансов: НБУ отозвал банковскую лицензию Укрстройинвестбанка, какие страны повторно предоставляют статус временной защиты

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В пятницу, 6 октября, Finance.ua разбирался, каковы особенности работы на фрилансе в Украине осенью 2023 года, сколько можно заработать и в каких сферах наиболее реально найти работу.

Выгодно ли быть фрилансером в 2023 😎

НБУ отозвал банковскую лицензию Укрстройинвестбанка. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк». Соответствующее решение № 350-рш НБУ принял 5 октября.
Доходы и занятость украинцев растут. Оживление экономической активности в Украине сопровождается увеличением спроса на рабочую силу, что приводит к постепенному улучшению занятости и доходов домохозяйств. Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2023 года).
Прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни. Национальный банк Украины 5 октября снизил объемы продаж валюты на межбанковском валютном рынке. Нервозность после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса исчезнет в ближайшие дни.
  • Диапазон колебаний курса может расшириться только после адаптации рынка к новому режиму.
НБУ объяснил повышение спроса на валюту. В сентябре чистый спрос на иностранную валюту возрос, реагируя на сезонные и ситуативные факторы. Это также привело к ослаблению наличного курса и незначительному расширению разницы между официальным курсом и курсом на сером рынке.
Подорожают ли квартиры, если доллар возрастет. В начале октября Нацбанк отказался от фиксированного курса гривны к доллару, но не отпустил гривну полностью: в Украине будет действовать режим «управляемой гибкости». Впрочем, эксперты уже говорят, что курс доллара может возрасти, и это повлияет, в том числе, и на цены на жилье.
Почему половина айтишников получит отказ на первых этапах отбора. По результатам, в среднем 1−3 разработчиков, самостоятельно откликнувшихся на вакансию, попадают на собеседование. Об этом свидетельствует внутренний анализ команды IT-рекрутингового агентства ITExpert, которое оценило результаты по 25 вакансиям и более 500 откликам айтишников.
Сколько получают руководители маркетинга в Украине. Группа IT-компаний Netpeak Group опубликовала результаты зарплатного опроса руководителей маркетинговых отделов в Украине, который проводился в августе-сентябре 2023 года.
Какие страны повторно предоставляют статус временной защиты? Начиная с 2023 года, не все страны предоставляют временную защиту тем, кто уже имел ее в другой стране. Рассказываем о том, в каких странах Шенгена можно получить временную защиту после получения ее в другой стране.
По материалам:
Finance.ua
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