День финансов: НБУ ограничит переводы с карты на карту, цены на шенгенские визы, штрафы за неправильную парковку — Finance.ua

День финансов: НБУ ограничит переводы с карты на карту, цены на шенгенские визы, штрафы за неправильную парковку
Сегодня, 23 мая, мы исследовали, что такое четырехдневная рабочая неделя с неизменной зарплатой и как к этому относятся работодатели и работники. Все плюсы и минусы приведены в статье:
Четырехдневная рабочая неделя с неизменной зарплатой
Закон о домашних работниках. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5695, который регулирует работу домашних работников и должен снизить уровень незадекларированного труда.
НБУ ограничит переводы с карты на карту. Национальный банк Украины введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это коснется только исходящих переводов, принимать можно будет неограниченное количество переводов. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9462, который позволит судам взимать штрафы от 60 тыс. до 121 тыс. гривен с должников за неисполнение судебного решения.
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Увеличение налогов в Украине. На финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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- Можно ли обновить данные без визита в ТЦК — военком объяснил.
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Сколько километров дорог обновили в Киеве за 10 лет. КГГА опубликовала статистику, сколько дорог было обновлено и построено в столице за 10 лет. В столице обновили 1 227 километров дорог. В том числе капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.
«Укрпочта» презентовала новые почтовые марки. «Укрпочта» 23 мая презентовала почтовые марки и конверты «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу», выпущенные в рамках проекта «Власна марка».
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