День финансов: НБУ ограничит переводы с карты на карту, цены на шенгенские визы, штрафы за неправильную парковку — Finance.ua

День финансов: НБУ ограничит переводы с карты на карту, цены на шенгенские визы, штрафы за неправильную парковку Сегодня 17:30

Сегодня, 23 мая, мы исследовали, что такое четырехдневная рабочая неделя с неизменной зарплатой и как к этому относятся работодатели и работники. Все плюсы и минусы приведены в статье:

Закон о домашних работниках. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5695, который Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5695, который регулирует работу домашних работников и должен снизить уровень незадекларированного труда.

НБУ ограничит переводы с карты на карту. Национальный банк Украины введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это коснется только исходящих переводов, принимать можно будет неограниченное количество переводов. Об этом на встрече с журналистами Национальный банк Украины введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это коснется только исходящих переводов, принимать можно будет неограниченное количество переводов. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда. Верховная Рада Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9462, который позволит судам взимать штрафы от 60 тыс. до 121 тыс. гривен с должников за неисполнение судебного решения.

В паспортных сервисах за рубежом изменились условия приема документов. В зарубежных подразделениях ГП «Документ» с 22 мая возобновляют порядок «живой очереди» при В зарубежных подразделениях ГП «Документ» с 22 мая возобновляют порядок «живой очереди» при оформлении документов.

Увеличение налогов в Украине. На финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Об этом На финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждается повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

Ждать ли укрепления доллара в июне. В июне курс американской валюты может колебаться от 39,5 до 40 гривен. Эксперт В июне курс американской валюты может колебаться от 39,5 до 40 гривен. Эксперт учитывает сразу 3 главных фактора, которые будут влиять на цену доллара.

Сколько банков занимались умышленным повреждением наличной гривны. В начале большой войны, в 2022 году, три украинских банка занимались умышленным В начале большой войны, в 2022 году, три украинских банка занимались умышленным повреждением наличной украинской гривны, переводя ее в неплатежеспособное состояние, чтобы платежная нацвалюта не досталась врагу. В 2023 и 2024 годах такие действия не проводились.

Евросоюз увеличивает цены на шенгенские визы. Европейский Союз окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы, которое Европейский Союз окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы, которое вступит в силу с 11 июня.

Повестки на работе. Выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали Выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали доставлять работников в ТЦК.

Можно ли обновить данные без визита в ТЦК — военком объяснил.

Штрафы за неправильную парковку. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3, запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3, запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.

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Сколько километров дорог обновили в Киеве за 10 лет. КГГА КГГА опубликовала статистику, сколько дорог было обновлено и построено в столице за 10 лет. В столице обновили 1 227 километров дорог. В том числе капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

«Укрпочта» презентовала новые почтовые марки. «Укрпочта» 23 мая «Укрпочта» 23 мая презентовала почтовые марки и конверты «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу», выпущенные в рамках проекта «Власна марка».

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