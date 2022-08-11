День финансов: налогообложение для обменников, ипотека во время войны, планы по возобновлению McDonald's в Украине — Finance.ua

День финансов: налогообложение для обменников, ипотека во время войны, планы по возобновлению McDonald's в Украине Сегодня 17:50

В четверг, 11 августа, речь шла о том, как война повлияла на экономику Украины, в частности, на рынок страхования, ипотеку, цены на продукты.

Отсрочка долга по еврооблигациям. Украина получила необходимые согласия от держателей евробондов по реструктуризации долга — Украина получила необходимые согласия от держателей евробондов по реструктуризации долга — отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года. Кредиторы двух государственных компаний, Укравтодор и Укрэнерго, также согласились на отсрочку выплат по долгу сроком на два года до конца 2022 года.

Налогообложение для обменников. В парламенте зарегистрировали законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль пунктов обмена валют. В 2021 году обменники заплатили налог на прибыль всего 7 млн грн. В случае поддержки законопроекта, бюджет ежемесячно будет получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплат за каждый пункт обмена. В парламенте зарегистрировали законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль пунктов обмена валют. В 2021 году обменники заплатили налог на прибыль всего 7 млн грн. В случае поддержки законопроекта, бюджет ежемесячно будет получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплат за каждый пункт обмена. Ежегодные поступления составят около миллиарда гривен.

Ипотека во время войны. Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине снизились на фоне войны как на первичном, так и на вторичном рынке. В июне средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 11,48%, на первичном — 13,35%. Интересно, что в июне было оформлено только 2 кредита, а данных о предоставленной ипотеке в марте-мае не приводится.

Отметим, что перед подписанием кредитного договора необходимо всегда внимательно его читать и разбираться со всеми условиями предоставления кредита. Следует проверить наличие дополнительных услуг в кредитном договоре, которые не являются обязательными для оформления кредита.

Во время войны пострадали практически все сектора экономики, в том числе и рынок страхования. Однако владельцы авто по-прежнему обязаны оформлять полисы гражданской ответственности, а страховщики со своей стороны продолжают выплачивать по ним возмещение. Мы разбирались, с какими трудностями столкнулись страховые компании и их клиенты.

Цены на продукты в Украине и мире. Во многих странах мира отмечается рост цен, в том числе на продовольственные товары. Во многих странах мира отмечается рост цен, в том числе на продовольственные товары. Как свидетельствует аналитика Picodi.com , первое место по общему росту стоимости продуктов заняла Турция. Украина в этом рейтинге разместилась на 6 месте с общим ростом цен в 19,9%. В то же время в Доминикане, Эквадоре и Боливии цены снизились.

В Украине растут цены не только на продукты, но вообще на все. После начала войны гривна существенно девальвировала. Поэтому тем, у кого сбережения в гривне, стоит подумать о том, как сохранить свои накопления. В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, что сейчас происходит с гривной и как защитить сбережения в нацвалюте в условиях войны.

Добавим, что в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute сказано, что общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.

Планы McDonald’s по возобновлению работы в Украине. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует поэтапный план возобновления работы в Украине. Точной даты открытия ресторанов еще нет, но известно, что заведения планируют открыть в Киеве и в западных областях, а затем в других городах страны.

Мобильное приложение от УЗ. Укрзализныця объявила о запуске собственного Укрзализныця объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров. Пассажиры могут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат.

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