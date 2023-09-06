День финансов: налогообложение банковских «сверхприбылей», портал обличителей коррупции, решение о е-декларировании — Finance.ua

День финансов: налогообложение банковских «сверхприбылей», портал обличителей коррупции, решение о е-декларировании Сегодня 17:50

В среду, 6 сентября, мы изучали налогообложение банковских «сверхприбылей». Почему возникла такая идея, к чему она может привести и как отреагировали банки? Finance.ua разбирался в новой статье:

Международные резервы Украины. По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 40 387,2 млн долл. США. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Е-резидентство. Кабинет Министров принял постановление, которым определяется механизм получения Кабинет Министров принял постановление, которым определяется механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн.

Портал разоблачителей коррупции. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с 6 сентября 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с 6 сентября 2023 года запускает Единый портал уведомлений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Решения по е-декларированию. Парламент поддержал возобновление электронного декларирования в Украине. Однако есть ряд причин, почему оно не всем доступно для просмотра. Об этом Парламент поддержал возобновление электронного декларирования в Украине. Однако есть ряд причин, почему оно не всем доступно для просмотра. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, гражданское общество недовольно тем, что по умолчанию реестр декларантов доступен для проверок НАБУ и НАПК, и не доступен для кого-либо.

НАПК будет просить Зеленского ветировать законопроект о несвоевременной подаче деклараций.

Когда Украина будет готова к членству в ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина в Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина в ближайшие несколько лет будет готова к членству в Евросоюзе.

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Кабмин предлагает упразднить мораторий на налоговые проверки.

Назначение Верховной Рады:

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины.

Рада назначила Павла Кириленко главой АМКУ.

Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными. Аналитики OLX Работа Аналитики OLX Работа поделились результатами опроса среди пользователей платформы о том, какие сферы работы украинцы считают наиболее перспективными.

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