День финансов: национализация «Сенс Банка», как работает экономика Ирана, рекордная сумма для ВСУ — Finance.ua

День финансов: национализация «Сенс Банка», как работает экономика Ирана, рекордная сумма для ВСУ Сегодня 17:50

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в Сенс Банке временную администрацию. Мы исследовали как:

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Совбез из-за срыва россией зерновой сделки. Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине, посвященный в первую очередь Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине, посвященный в первую очередь прекращению «зернового соглашения». А между тем:

Эрдоган призвал Запад пойти на условия россии по зерновому соглашению.

Чем миру грозит выход россии из зернового соглашения.

Крупнейший импортер пшеницы в мире будет покупать украинское зерно вопреки желанию рф.

Евро стремительно дорожает. Пара евро/доллар на международных рынках входит в очередной период турбулентности, на которой готовятся заработать спекулянты. Первым Пара евро/доллар на международных рынках входит в очередной период турбулентности, на которой готовятся заработать спекулянты. Первым предвестником очередных валютных катаклизмов стал стремительный взлет котировок пары евро/доллар выше психологического порога в 1,12 доллара за евро на прошлой неделе.

UnionPay присоединилась к санкциям США. Китайская платежная система UnionPay Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, которые вчера ввели ограничения против двух российских банков.

А карты UnionPay российского банка «Тинькофф» с 21 июля уже не работают за границей из-за введенных против него санкций.

В ЕС был создан новый санкционный режим против Ирана. Совет Европейского Союза сегодня Совет Европейского Союза сегодня начал новый режим ограничительных мер с учетом военной поддержки Ираном агрессивной войны росии против Украины.

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