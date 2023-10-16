День финансов: начало отопительного сезона в Киеве, самые популярные банкноты в Украине, топ долгов украинцев — Finance.ua

День финансов: начало отопительного сезона в Киеве, самые популярные банкноты в Украине, топ долгов украинцев Сегодня 17:50

Понедельник, 16 октября. Почему Украине становится все труднее получить финансовую поддержку и какова реальная стоимость проезда в общественном транспорте Киева.

Отопление в Киеве. В столице сегодня В столице сегодня начали подключать к теплу жилые дома. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры, поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправданно.

В КГГА добавили, что на подготовку Киева к зиме и восстановление поврежденной россиянами энергетической инфраструктуры было выделено более одного миллиарда гривен.

В ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

Планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году. Нардеп Ярослав Железняк Нардеп Ярослав Железняк подсчитал , что Украина хочет получить 46 млрд долл. По его данным, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составит примерно 19%, а для внешних долговых инструментов — 5,5%.

В то же время, как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, Украине становится все труднее получить финансовую поддержку. «Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается», — сказал Марченко.

Также добавим, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения привлекла около 65 млрд долларов международной помощи в виде льготных кредитов и грантов. Самый большой объем помощи поступил от США — 11,98 млрд долларов.

Как отметил Даниил Гетманцев, ситуация на финансовом фронте сверхнапряженная. Если Украина потеряет внешнее финансирование, то будет не так много выходов, и все они очень плохие.



Обращение наличных в Украине. По По данным НБУ , на одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет. Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен и монет номиналом 10 копеек.

Топ долгов украинцев. Как Как свидетельствуют данные Опендатабот, с октября 2022-го по октябрь 2023-го количество долгов в Едином реестре должников возросло на 1,2 миллиона. Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории «Взыскание судебного сбора».

Фонд поддержки реформ в Украине. МВФ МВФ объявил о запуске фонда развития состоятельности Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долларов. Он охватит необходимость реализации плана развития потенциала Украины, успешного проведения реформ.

Разрыв в зарплате мужчин и женщин сократят. Правительство Украины утвердило Стратегию уменьшения разрыва в оплате труда мужчинам и женщинам. Так, в планах правительственных чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате от 18,6% до 13,6%. Благодаря имплементации Стратегии Правительство Украины утвердило Стратегию уменьшения разрыва в оплате труда мужчинам и женщинам. Так, в планах правительственных чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате от 18,6% до 13,6%. Благодаря имплементации Стратегии планируется добиться трех ключевых целей.

К слову, Чешская Республика занимает первое место среди европейских стран по уровню трудоустроенности населения. Средний уровень безработицы в странах ЕС составляет 5,9%, а в США — 3,8%.

Мораторий на плановые проверки будет отменен. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ рассмотрел проект закона об отмене моратория на документальные проверки. На проведение плановых проверок мораторий снимается полностью, но проверки в так называемом специальном режиме будут применяться с 1 ноября текущего года до конца 2024 года.

Реальная стоимость проезда в общественном транспорте Киева. Как Как следует из расчетов «Киевпасстранса», реальная стоимость билета в общественном транспорте Киева составляет от 20 до 24 гривен. Сейчас проезд составляет 8 гривен. Кличко обещал, что до конца войны в Киеве стоимость проезда в общественном транспорте расти не будет.

Отметим, что украинцы все чаще выбирают электросамокаты для передвижения по городу. В то же время электросамокаты на законодательном уровне приравняли к транспортным средствам. Это решение автоматически усилило ответственность за нарушение ПДД для их владельцев. Какие правила действуют для водителей этого транспорта в Украине и какие штрафы и за что можно получить в 2023 году, рассказываем в новой статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.