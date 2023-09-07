День финансов: Нацбанк готовится отпустить курс, новые правила финмониторинга, планы по увеличению налогов в 2023 — Finance.ua

День финансов: Нацбанк готовится отпустить курс, новые правила финмониторинга, планы по увеличению налогов в 2023
Четверг, 7 сентября. НБУ обязал банки реагировать на необычные операции физлиц, а госсекретарь США объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи.
Когда курс будет отпущен в свободное плавание. Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук говорит, что переход к плавающему курсообразованию не является вопросом ближайшей перспективы. Это стратегическая цель, к которой НБУ будет двигаться очень постепенно, чтобы не подбить курсовую устойчивость. НБУ ориентируется на предпосылки, а не на временные рамки.
Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает о планах Нацбанка отпустить курс и прогнозирует, изменит ли регулятор уровень учетной ставки на ближайшем заседании:
Новые правила финмониторинга. Нацбанк ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такие требования не распространяются на физических лиц, осуществляющих обычные операции на суммы и в объеме, которые имеют рациональное обоснование.
- Также регулятор повысил лимиты по операциям политически значимых лиц.
США передадут Украине деньги российских олигархов Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.
- Также госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине бюджетом в 1 миллиард долларов.
- Кроме того, в ЕС нашли способ законно использовать доходы от замороженных активов рф.
Налоги в 2024 году. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в госбюджете-2024 не предусмотрено увеличение налогов. Что касается налога на доходы физических лиц, Минфин собирается перераспределить «военный» НДФЛ, который сейчас направляется в местные бюджеты, и направить его в общий фонд государственного бюджета на сектор безопасности и обороны.
Ощадбанк увеличивает тарифы. Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для владельцев премиальных карт Мастерcard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный». Новации заработают с 1 октября текущего года.
Планы нового министра обороны. Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. По его словам, Украине ежегодно необходимо свыше 3 трлн грн на военные расходы, из которых 1,6 трлн — для сектора безопасности и обороны.
Количество криптоммиллионеров в мире. По данным Henley & Partners, в мире насчитывается 88 200 криптомиллионеров. Лидерство в глобальном принятии этой сферы удерживает Сингапур.
Темпы роста заработной платы. В макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ сказано, что ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.
- Как свидетельствуют результаты исследования Mate academy, с началом полномасштабного вторжения первая зарплата в ІТ держится на одном уровне с небольшими колебаниями — в среднем $663 в месяц. На первой работе junior-специалисты в среднем проводят 8 месяцев перед тем, как принять решение о смене компании.
- В то же время компания GlobalLogic сообщает, что ІТ-специалисты тратят на повышение квалификации не менее трех часов в неделю. Наибольшей мотивацией является желание саморазвития.
Зарплаты чиновников. С 1 января 2024 г. зарплата в государственном секторе станет прозрачной. Госслужащим отменят стимулирующие выплаты, а ежемесячные премии будут ограничены.
Напомним, что Верховная Рада 5 сентября оставила декларации депутатов и чиновников закрытыми от публичного доступа еще на год. Такое решение парламентариев не могло не иметь резонанса, и ряд антикоррупционных организаций, очевидно, выражая мнение общества на этот счет, требует от президента ветировать закон. Поэтому Finance.ua стало интересно, а как дело декларирования государственных служащих налажено в ведущих демократиях мира. Об этом рассказываем в сегодняшнем материале:
Декларирование имущества должностными лицами: как это работает в других странах ✔
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