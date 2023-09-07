День финансов: Нацбанк готовится отпустить курс, новые правила финмониторинга, планы по увеличению налогов в 2023 — Finance.ua

День финансов: Нацбанк готовится отпустить курс, новые правила финмониторинга, планы по увеличению налогов в 2023 Сегодня 17:50

Четверг, 7 сентября. НБУ обязал банки реагировать на необычные операции физлиц, а госсекретарь США объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи.

Когда курс будет отпущен в свободное плавание. Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук говорит, что переход к плавающему курсообразованию не является вопросом ближайшей перспективы. Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук говорит, что переход к плавающему курсообразованию не является вопросом ближайшей перспективы. Это стратегическая цель , к которой НБУ будет двигаться очень постепенно, чтобы не подбить курсовую устойчивость. НБУ ориентируется на предпосылки, а не на временные рамки.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает о планах Нацбанка отпустить курс и прогнозирует, изменит ли регулятор уровень учетной ставки на ближайшем заседании:

Новые правила финмониторинга. Нацбанк . Нацбанк ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такие требования не распространяются на физических лиц, осуществляющих обычные операции на суммы и в объеме, которые имеют рациональное обоснование.

Также регулятор повысил лимиты по операциям политически значимых лиц.

США передадут Украине деньги российских олигархов Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. Речь идет о 5,4 млн долларов , которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине бюджетом в 1 миллиард долларов.

Кроме того, в ЕС нашли способ законно использовать доходы от замороженных активов рф.

Налоги в 2024 году. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в госбюджете-2024 Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в госбюджете-2024 не предусмотрено увеличение налогов . Что касается налога на доходы физических лиц, Минфин собирается перераспределить «военный» НДФЛ, который сейчас направляется в местные бюджеты, и направить его в общий фонд государственного бюджета на сектор безопасности и обороны.

Ощадбанк увеличивает тарифы. Ощадбанк Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для владельцев премиальных карт Мастерcard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный». Новации заработают с 1 октября текущего года.

Планы нового министра обороны. Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил, что Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. По его словам , Украине ежегодно необходимо свыше 3 трлн грн на военные расходы, из которых 1,6 трлн — для сектора безопасности и обороны.

Количество криптоммиллионеров в мире. По По данным Henley & Partners , в мире насчитывается 88 200 криптомиллионеров. Лидерство в глобальном принятии этой сферы удерживает Сингапур.

Темпы роста заработной платы. В макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ сказано, что ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. В макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ сказано, что ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Как свидетельствуют результаты исследования Mate academy, с началом полномасштабного вторжения первая зарплата в ІТ держится на одном уровне с небольшими колебаниями — в среднем $663 в месяц. На первой работе junior-специалисты в среднем проводят 8 месяцев перед тем, как принять решение о смене компании.

В то же время компания GlobalLogic сообщает, что ІТ-специалисты тратят на повышение квалификации не менее трех часов в неделю. Наибольшей мотивацией является желание саморазвития.

Зарплаты чиновников. С 1 января 2024 г. С 1 января 2024 г. зарплата в государственном секторе станет прозрачной. Госслужащим отменят стимулирующие выплаты, а ежемесячные премии будут ограничены.

Напомним, что Верховная Рада 5 сентября оставила декларации депутатов и чиновников закрытыми от публичного доступа еще на год. Такое решение парламентариев не могло не иметь резонанса, и ряд антикоррупционных организаций, очевидно, выражая мнение общества на этот счет, требует от президента ветировать закон. Поэтому Finance.ua стало интересно, а как дело декларирования государственных служащих налажено в ведущих демократиях мира. Об этом рассказываем в сегодняшнем материале:

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